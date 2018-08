Planes del Festival de Verano para esta semana

Programación lunes 6 de agosto



Parque Simón Bolívar (Calle 63 con carrera 60)



Concierto Filarmónico Fiesta de Bogotá (Aterciopelados)

6: 00 p.m. – 10: 00 p.m.

Plaza de eventos



Show pirotécnico

8: 00 p.m. – 8: 45 p.m

Plaza de eventos



Unidad deportiva El Salitre (Calle 63 con avenida 68)



Festival Infantil Tenis

9: 00 a.m. – 5: 00 p.m

Cancha de tenis



Tenis de mesa

Campeonato Nacional Interligas en silla de ruedas

8: 00 a.m. – 8: 00 p.m.

Coliseo



IV serie internacional de béisbol infantil

8:00 a.m.- 5: 00 p.m

Estadio de béisbol



Nuevas tendencias deportivas fútbol freestyle

8:00 a.m.- 4: 00 p.m.

Zona NTD

*Se requiere inscripción previa



Programación martes 7 de agosto



Parque de los niños (calle 63 con 36a)



Barco Vikingo

9:00 a.m.- 5: 00 p.m.



Parque de los novios



Festifantasía

Área con diferentes juegos didácticos y de actividad física para niños y grandes

8:00 a.m.- 5: 00 p.m

Zona verde



Parque Simón Bolívar (Calle 63 con carrera 60)



Gimnasio de verano al aire libre

7:00 a.m.- 11: 00 p.m.

Gimnasio al aire libre



Festival infantil de canotaje free day

8:00 a.m.- 5: 00 p.m.

Lago



Playa de verano

8:00 a.m.- 5: 00 p.m.

Playa



Recreovías de verano

8:00 a.m.- 1: 00 p.m.

Talud



Reto aventura

Recreación para jóvenes, donde se tendrán actividades experienciales, caminatas recreoecológicas, juego de destreza, habilidades y campismo

9:00 a.m.- 4: 30 p.m.

Zonas verdes



Carnaval de habilidades y sentidos

Actividades recreodeportivas de sensibilización sobre habilidades de las personas con discapacidad

9:00 a.m.- 3: 00 p.m.

Zonas verdes



Parque Biblioteca Virgilio Barco



Biblioteca de verano

Centros de interés

8:00 a.m.- 5: 00 p.m.



Parque recreodeportivo El Salitre



Maratón de patinaje

9:00 a.m.- 3: 00 p.m.



Voleibol Playa

8:00 a.m.- 5: 00 p.m.



Unidad deportiva El Salitre



Festival infantil tenis 10s

9:00 a.m.- 5: 00 p.m.

Cancha de tenis



Tenis de mesa

Campeonato nacional interligas en silla de ruedas

8:00 a.m.- 8: 00 p.m.

Coliseo



Voleibol Playa

8:00 a.m.- 5: 00 p.m

.

Nuevas tendencias deportivas BMX

9:00 a.m.- 11: 00 a.m.

Zonas NTD

*Se require inscripción previa



IV serie internacional de béisbol infantil

8:00 a.m.- 5: 00 p.m.

Estadios de béisbol



Programación miércoles 8 de agosto



Palacio de los deportes (Calle 63 con Avenida 60)



Partidos fútbol de salón supérate

8:00 a.m.- 3: 00 p.m.

Parque de los niños (calle 60 N 63-27)



Barco Vikingo

9:00 a.m.- 5: 00 p.m.

Parque Simón Bolívar (calle 63 con Carrera 60)



Desafío Tec

Niños y niñas del programa TEC participan en una nueva versión del Desafío, con la presencia de más 800 deportistas capitalinos.

8:00 a.m.- 4: 00 p.m.

Zonas verdes



Jardín Botánico de Verano

9:00 a.m.- 6: 00 p.m.

Templete- Parque Simón Bolívar



Programación jueves 9 de agosto



Estadio Techo

Partido Cachaco

10:00 a.m.- 12: 00 p.m.



Partido de las estrellas

2:00 p.m.- 5: 00 p.m.

Palacio de los deportes



Partido fútbol de salón supérate

8:00 a.m.- 3: 00 p.m.



Parque de los niños

Barco Vikingo

9:00 a.m.- 5: 00 p.m.



Parque Simón Bolívar (calle 63 con Carrera 60)



Desafío Tec

Niños y niñas del programa TEC participan en una nueva versión del Desafío, con la presencia de más 800 deportistas capitalinos.

8:00 a.m.- 4: 00 p.m. Zonas verdes



Jardín Botánico de Verano

9:00 a.m.- 6: 00 p.m.

Templete- Parque Simón Bolívar



Parque recreodeportivo El Salitre



Final fútbol juvenil supérate

9:00 a.m.- 12: 00 m.

Estadio



Unidad Deportiva El Salitre



Final baloncesto supérate

8:00 a.m.- 12: 00 m.

Coliseo



Vías de Bogotá



Clásica Esteban Cháves prólogo

8:00 a.m.- 1: 00 p.m.



Velódromo Luis Carlos Galán

Ciclovía nocturna

6:00 p.m.- 12: 00 a.m.



Programación viernes 10 de agosto



Palacio de los deportes



Festival de danza de adulto mayor

8:00 a.m.- 1: 00 p.m.



Noches temáticas de verano. Humor de verano

6:00 p.m.- 10: 00 p.m.

Unidad deportiva El Salitre



Fase distrital judo supérate

8:00 a.m.- 4: 00 p.m.

Coliseo



Parque Biblioteca Virgilio Barco

Ludoteca de verano

9:00 a.m.- 4: 30 p.m.



Parque Simón Bolívar (calle 63 con Carrera 60)



Desafío Tec



Niños y niñas del programa TEC participan en una nueva versión del Desafío, con la presencia de más 800 deportistas capitalinos.

8:00 a.m.- 4: 00 p.m. Zonas verdes



Jardín Botánico de Verano

9:00 a.m.- 6: 00 p.m.

Templete- Parque Simón Bolívar



Parque de los niños



Barco Vikingo

9:00 a.m.- 5: 00 p.m.

Playa de verano



Vías de Bogotá



Clásica Esteban Cháves. Etapa en línea

8:00 a.m.- 1: 00 p.m.



Parque recreodeportivo El Salitre



Cine de verano Royal Films

3:00 p.m.- 10: 00 p.m.

Función de 3:00 p.m.- 6: 00 p.m.



