Así será la semana del Bronx

Este mes se cumplen dos años de la recuperación del Bronx. Por eso la Alcaldía Mayor lanzó la campaña 'El Bronx está de moda', que busca que los ciudadanos se apropien de este espacio, que el Distrito pretende convertir en una joya bogotana, por medio de actividades culturales, artísticas y educativas.



En el marco de esta iniciativa se desarrolla 'La semana del Bronx' del 01 al 08 de junio, en la que habrá exposiciones, caminatas y conciertos, entre otras actividades.

Viernes 01 de junio

​- 9:30 a.m. Historias de valientes

Lugar: Colegio República Bolivariana de Venezuela

Los jóvenes que habitaron el Bronx presentarán un 'flashmob' y a través del formato de charlas TED, contarán cómo fue su proceso para dejar las calles y reintegrarse a la sociedad.



- 11: 00 a.m. Recorridos patrimoniales

Lugar: Punto de encuentro Obelisco a Los Mártires

Los bogotanos podrán recorrer lo que era el Bronx en una caminata guiada por el Obelisco a Los Mártires, la iglesia del Voto Nacional, el edificio del Batallón de Reclutamiento, la antigua Facultad de Medicina de la Universidad Nacional, el Hospital San José, la Plaza España, el Colegio San Agustín Nieto y la estación de la Sabana.



Sábado 02 de junio

​- 8:00 a.m. Historias de valientes

Lugar: Plazoleta Portal de las Américas

Los jóvenes que habitaron el Bronx presentarán un 'flashmob' y a través del formato de charlas TED, contarán cómo fue su proceso para dejar las calles y reintegrarse a la sociedad.



- 8: 00 a.m. Recorrido segundo aniversario recuperación del Bronx

Lugar: Punto de encuentro Plaza Simón Bolívar frente al Palacio Liévano

Caminata artística de 4 kilómetros, durante el recorrido se podrá disfrutar de la exposición fotográfica que ilustra los proyectos que están preparándose para esta zona. Inicia en la Plaza Simón Bolívar, pasa por el parque Tercer Milenio, la Plazoleta de los Mártires, la Basílica del Sagrado Corazón de Jesús, la Plaza España, la iglesia San José y el parque María Eugenia Rojas barrio “La Estanzuela”.



- 11: 00 a.m. Recorridos patrimoniales

Lugar: Punto de encuentro Obelisco a Los Mártires

Los bogotanos podrán recorrer lo que era el Bronx en una caminata guiada por el Obelisco a Los Mártires, la iglesia del Voto Nacional, el edificio del Batallón de Reclutamiento, la antigua Facultad de Medicina de la Universidad Nacional, el Hospital San José, la Plaza España, el Colegio San Agustín Nieto y la estación de la Sabana.



Domingo 03 de junio

- 11:30 a.m. Historias de valientes

Lugar: Plaza de mercado “La Perseverancia”

Los jóvenes que habitaron el Bronx presentarán un 'flashmob' y a través del formato de charlas TED, contarán cómo fue su proceso para dejar las calles y reintegrarse a la sociedad.



- 4:00 p.m. Concierto cierre del mes del reggae

Lugar: La Milla - Carrera 15 entre calles 9 y 10

Concierto Sound System, con intervención de 12 Djs y un showcase de más de 10 artistas que prenderán la fiesta en el antiguo Bronx. El Sound System es un sistema de sonido, cuya tradición viene de Jamaica y se caracteriza por ser construido de forma artesanal.



Lunes 04 de junio

- 8:00 a.m. Historias de Valientes

Lugar: Avenida Boyacá con calle 138

Los jóvenes que habitaron el Bronx presentarán un 'flashmob' y a través del formato de charlas TED, contarán cómo fue su proceso para dejar las calles y reintegrarse a la sociedad.



Martes 05 de junio

- 11:00 a.m. Recorridos patrimoniales

Lugar: Punto de encuentro Obelisco a Los Mártires

Los bogotanos podrán recorrer lo que era el Bronx en una caminata guiada por el Obelisco a Los Mártires, la iglesia del Voto Nacional, el edificio del Batallón de Reclutamiento, la antigua Facultad de Medicina de la Universidad Nacional, el Hospital San José, la Plaza España, el Colegio San Agustín Nieto y la estación de la Sabana.



- 1:00 p.m. Historias de valientes

Lugar: Colegio Gustavo Nieto Caballero

Los jóvenes que habitaron el Bronx presentarán un 'flashmob' y a través del formato de charlas TED, contarán cómo fue su proceso para dejar las calles y reintegrarse a la sociedad.



- 5:00 p.m. La luz que enciende la vida

Lugar: Plazoleta Voto Nacional

Será un acto conmemorativo donde se encenderán más de 2.053 velas, en homenaje a las personas que murieron en el Bronx. Allí estará contando su historia un exhabitante de calle que vivió en el Bronx y se reincorporó a la vida, también se realizará la condecoración orden al mérito a los Ángeles Azules y un conversatorio en el que estará el Alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa.



Miércoles 06 de junio

- 9:30 a.m. Historias de valientes

Lugar: Plaza de mercado “Ferias”

Los jóvenes que habitaron el Bronx presentarán un 'flashmob' y a través del formato de charlas TED, contarán cómo fue su proceso para dejar las calles y reintegrarse a la sociedad.



- 10: 00 a.m. Laboratorio creativo

Lugar: La Milla - Carrera 15 entre calles 9 y 10

Espacios de creación urbana a través de la técnica Stencil para abordar la gráfica callejera, desde el graffiti, el muralismo o Street art, con el grafitero Yeye.



- 11:00 a.m. Recorridos patrimoniales

Lugar: Punto de encuentro Obelisco a Los Mártires

Los bogotanos podrán recorrer lo que era el Bronx en una caminata guiada por el Obelisco a Los Mártires, la iglesia del Voto Nacional, el edificio del Batallón de Reclutamiento, la antigua Facultad de Medicina de la Universidad Nacional, el Hospital San José, la Plaza España, el Colegio San Agustín Nieto y la estación de la Sabana.



- 11:00 a.m. Conversatorio: arte, fotografía y ciudad

Lugar: La Milla - Carrera 15 entre calles 9 y 10

Curador japonés Takaaki Kumagai.



- 11: 30 a.m. Muestra de teatro: Fundación Función Esperanza "Las Sirenas"

Lugar: La Milla - Carrera 15 entre calles 9 y 10

25 jóvenes en estado de vulnerabilidad en escena.



- 2:30 p.m. Conversatorio ORO: El arte como transformador social ASAB

Lugar: La Milla - Carrera 15 entre calles 9 y 10

Conversatorio sobre experiencias de procesos artísticos en contextos urbanos donde el arte ha funcionado como modo de transformación social, recuperación de espacios y el restablecimiento de relaciones comunitarias.



3: 30 p.m. Conversatorio: Grafiti y Arte Urbano como actividad económica

Lugar: La Milla - Carrera 15 entre calles 9 y 10

El grafiti ha sido absorbido por diferentes actores del sistema económico e institucional, lo que se ve representado en iniciativas de emprendimiento por parte de artistas y emprendedores. Dirige: Cartel Urbano.



5:30 p.m. Presentación musical: MC Daniela Forero

Lugar: La Milla - Carrera 15 entre calles 9 y 10



6: 00 p.m. Intervención Artística Interdisciplinar "Fractales" ASAB

Lugar: La Milla - Carrera 15 entre calles 9 y 10

Puesta en escena constituida por fragmentos de piezas escénicas, plásticas y sonoras. La parte plástica consiste en una intervención pictórica a gran escala.



7: 00 p.m. Julio Victoria live

Lugar: La Milla - Carrera 15 entre calles 9 y 10

Además de la música electrónica, incorpora al set instrumentos como la marimba, el arpa, el bajo y percusiones menores. Va acompañado de experimentados músicos de la escena musical colombiana.



Jueves 07 de junio

10: 00 a.m. Laboratorio creativo: "Make up artist challenge"

Lugar: La Milla - Carrera 15 entre calles 9 y 10

Las mejores propuestas de maquillaje tendrán la oportunidad de un espacio en la revista SHOCK. Los asistentes pueden participar dejándose maquillar en este espacio.



11: 00 a.m. Recorridos patrimoniales

Lugar: Punto de encuentro Obelisco a Los Mártires

Los bogotanos podrán recorrer lo que era el Bronx en una caminata guiada por el Obelisco a Los Mártires, la iglesia del Voto Nacional, el edificio del Batallón de Reclutamiento, la antigua Facultad de Medicina de la Universidad Nacional, el Hospital San José, la Plaza España, el Colegio San Agustín Nieto y la estación de la Sabana.



2:30 p.m. Conversatorio: Emprender en el sector moda, retos y oportunidades

Lugar: La Milla - Carrera 15 entre calles 9 y 10

Participan comerciantes de Gran San y la emprendedora del sector moda Diana Paola Rojas, quien creó un modelo de negocio con el propósito de ampliar los canales de comercialización especializada para los diseñadores emergentes del país.



3: 30 p.m. Panel ‘El BRONX está de moda’: Atuendos, arquitectura urbana y sentidos

Lugar: La Milla - Carrera 15 entre calles 9 y 10.

Invitada especial: Ana María Londoño, Directora creativa de Soho y Productora Fucsia. Estarán también el diseñador industrial Juan Sebastián Hernández, la diseñadora de moda Natalia Tejada y la diseñadora de modas y textiles Diana Aconcha.



4: 30 p.m. Desfile de modas: El Bronx está de Moda

Lugar: La Milla - Carrera 15 entre calles 9 y 10

Cosmic Band en vivo, con la participación de Colombia Joven y el Gran San. Se desarrollará un gran desfile con las cinco marcas destacadas de la industria bogotana: DK, Santísima, All People, Zoe y The Now Jeans.



5: 00 p.m. Historias de valientes

Lugar: Centro Comercial Plaza de las Américas

Los jóvenes que habitaron el Bronx presentarán un 'flashmob' y a través del formato de charlas TED, contarán cómo fue su proceso para dejar las calles y reintegrarse a la sociedad.



Viernes 08 de junio

- 9: 30 a.m. Historias de valientes

Lugar: Plaza de mercado “Quirigua”

Los jóvenes que habitaron el Bronx presentarán un 'flashmob' y a través del formato de charlas TED, contarán cómo fue su proceso para dejar las calles y reintegrarse a la sociedad.



10: 00 a.m. Conversatorio: La música en las Industrias Creativas

Lugar: La Milla - Carrera 15 entre calles 9 y 10

Participan: Nicolás Uribe Pachón, Alejandro Ramírez Rojas, Carmen Gil y Juan Luis Restrepo Viana.



11: 00 a.m. Recorridos patrimoniales

Lugar: Punto de encuentro Obelisco a Los Mártires

Los bogotanos podrán recorrer lo que era el Bronx en una caminata guiada por el Obelisco a Los Mártires, la iglesia del Voto Nacional, el edificio del Batallón de Reclutamiento, la antigua Facultad de Medicina de la Universidad Nacional, el Hospital San José, la Plaza España, el Colegio San Agustín Nieto y la estación de la Sabana.



11:30 a.m. Rock Capital - Banda

Lugar: La Milla - Carrera 15 entre calles 9 y 10

Una puesta en escena del rock, hard-rock, heavy metal, indie, funk, pop rock, entre otros. Actualmente bajo la dirección del maestro John Lea.



12: 00 p.m. Misa de solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús

Lugar: Basílica Menor del Voto Nacional

El mes de junio está dedicado al Sagrado Corazón de Jesús, por eso se llevará a cabo una eucaristía en su nombre.



2:30 p.m. Conversatorio: Música y género

Lugar: La Milla - Carrera 15 entre calles 9 y 10

Participan: Alejandro Marín (La X Radio), Mariangela Rubbini (Shock) y Rebecca & Fiona (Suecia).



2:30 p.m. Conversatorio de música electrónica: Nuevas tecnologías de producción y distribución

Lugar: La Milla - Carrera 15 entre calles 9 y 10

Charla sobre subgéneros en la música electrónica y sus lenguajes. El conversatorio es una introducción al mundo de la producción de música electrónica y su distribución digital (plataformas, sellos independientes y streaming).



4: 00 p.m. Concierto Big Band - Ensamble Jazz

Lugar: La Milla - Carrera 15 entre calles 9 y 10

La Big Band del IDIPRON explora géneros como el Jazz y la música colombiana desde la improvisación como herramienta creativa. Es integrada por 20 estudiantes y ha realizado conciertos en importantes escenarios. Dirige el maestro Iván Ávila.



5: 00 p.m. Cypher de Juglares

Lugar: La Milla - Carrera 15 entre calles 9 y 10

El Cypher ​se define como una colaboración de distintos mc's (término acuñado a los cantantes de hip hop). Un dj soltará sus pistas y los “juglares” invitados harán sus intervenciones, improvisaciones o coplas en una intervención abierta de media hora. Para finalizar, entrarán las Cantaoras del grupo Echembelek.



6: 00 p.m. Concierto: DJs Rebecca & Fiona (Suecia)

Lugar: La Milla - Carrera 15 entre calles 9 y 10

La destacada productora, DJ y dúo pop Rebecca & Fiona hace parte de la escena de la música sueca e internacional desde 2007. Elevaron la posición de las mujeres en la industria de la música, han lanzado dos álbumes Grammy y tocaron en festivales de talla como el Ultra, Beyond Wonderland, Tomorrowland y Electric Daisy Carnival.



7: 00 p.m. Concierto: LosPetitFellas

Lugar: La Milla - Carrera 15 entre calles 9 y 10