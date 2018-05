Así puede aplicar a los estímulos para cultura ciudadana

Que solo en los primeros meses del año ya se hayan impuesto 4.355 comparendos por colarse al sistema de TransMilenio (TM), o que hoy haya barrios en los que los habitantes temen acercarse a los parques son algunos de los problemas que el Distrito quiere cambiar por medio de la pedagogía, el arte y la convivencia ciudadana.



Por ello, la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte (SCRD) reunió cerca de 5.100 millones de pesos, con recursos provenientes de diversas entidades del Distrito, para financiar propuestas innovadoras que permitan mejorar la cultura de los bogotanos.



María Claudia López, encargada de la SCRD, explica cómo participar en este proceso.

¿Cómo funciona el portafolio de becas?

Vamos a dar 350 estímulos. Es una apuesta de toda la Administración. Si bien la Secretaría de Cultura acompaña y elabora la política pública a través de la dirección de Cultura Ciudadana, todos los sectores aportan.



Entre estas entidades están la Secretaría de Seguridad, Integración Social, de la Mujer, la Secretaría General, con la Alta Consejería para las Víctimas y TransMilenio.



¿Financian proyectos para qué sectores?

Tenemos estímulos para proyectos con mujeres, para la prevención de la maternidad y paternidad tempranas, para promover el orgullo y sentido de apropiación por el sistema de TransMilenio, para prevenir las riñas en zonas de rumba, para generar sentido de apropiación de lo público, entre otros.

Hay también becas para exaltar el trabajo cultural que han desarrollado víctimas del conflicto armado en la capital. Tenemos una apuesta muy grande con ‘Volvamos al parque’, que da recursos para que la gente se apropie de los espacios verdes de la ciudad, que se están mejorando con equipamientos físicos.



¿Cuántas ediciones lleva este portafolio específico para la cultura ciudadana?

Esta es la segunda edición. El año pasado abrimos 114 convocatorias, por un monto cercano a los 2.000 millones de pesos. Este año aumentamos los recursos a 5.100 millones de pesos y a 350 becas, porque estamos comprometidos con la cultura ciudadana, que es un pilar estratégico del Plan de Desarrollo de esta Administración.



¿Cambios como cuáles quieren generar?

Por ejemplo, en TransMilenio queremos despertar el orgullo de los bogotanos por el sistema de transporte, que si bien requiere mejoras y estamos trabajando en ello, ha inspirado a más de 200 países en el mundo, y eso es algo que la gente olvida.



Con estos estímulos queremos incentivar el orgullo, como ya lo dije, y segundo, que se generen ideas innovadoras para educar a las personas para que hagan filas, para que se priorice a quienes están en situación de discapacidad, a los niños; para que no se cuelen, dado que este es uno de los mayores problemas del sistema, entre otros.



Estos comportamientos hablan de nuestra cultura ciudadana. ¿Por qué hay tantos colados, y por qué los demás no protestan por ello, o por qué no se ejerce un control social?

¿En qué van los trabajos para formular la política pública de esta área?

Ya estamos en su estructuración. Salimos del diagnóstico en donde participaron más de 20.000 personas, y estamos mirando los objetivos, los lineamientos, entre otros.



¿Qué encontraron en ese diagnóstico?

Si bien la seguridad y la movilidad les preocupan a los bogotanos, salió algo muy bueno y es que las personas reconocen que Bogotá es una ciudad linda, diversa y de oportunidades, y sobre ello también debemos trabajar.





