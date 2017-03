‘Transporte de Sibaté requiere formalizarse en Bogotá’

21 de marzo 2017 , 01:47 a.m.

21 de marzo 2017 , 01:47 a.m.

Tras el paro de transportadores del jueves pasado en Sibaté, que afectó también a Soacha y Bogotá, se tendrá que buscar una alternativa de integración entre el transporte de la capital y esos dos municipios, que, aunque tendrá un incrementó en el pasaje, también permitirá la formalización del servicio dentro de la ciudad, de acuerdo con la opinión de expertos.



Actualmente, las cuatro principales empresas que operan en Sibaté no pueden prestar su servicio en la capital. Sin embargo, lo hacen de forma irregular, por lo que las autoridades de tránsito los tienen que sancionar.

Por esta razón, en esa población los conductores cesaron actividades la semana pasada, con la solicitud de que se establezca un convenio como el que tiene Soacha con Bogotá, que permite que los buses que provienen de ese municipio recojan y dejen pasajeros entre los dos lugares. Precisamente, uno de los acuerdos a los que se llegó, para que se levantara el paro de los transportadores, es que se contratara un estudio para buscar la mejor solución de este problema de movilidad. Lo financiará el Departamento de Planeación Nacional y sus resultados se conocerán a fin de año.



Pero mientras esto pasa, el transporte desde Sibaté tiene que regirse por la resolución 540 del 2009, que en principio los obliga a recoger y dejar pasajeros en las terminales del Sur y Salitre, lo que implicaría un incremento en el precio del pasaje, razón por la cual el servicio que prestan termina siendo informal, o por lo menos no se ajusta a la normativa; así viene funcionando desde hace al menos 20 años.



“La aplicación de esta resolución, que nunca se ha hecho, afectaría directamente la tarifa. Hoy, los buses cobran 1.600 pesos, igual que el transporte urbano, pero por la reglamentación se pagaría como intermunicipal, que podría ser por encima del doble del precio de ahora”, afirmó Luis Roberto González, alcalde de Sibaté.



Para el experto en movilidad Darío Hidalgo, el incremento del precio del pasaje es necesario: “Son servicios directos dentro de la ciudad, y sin transbordos. El costo se incrementará, a menos que se logren convenios de integración entre la tarifa del SITP y la que pagan en Sibaté. El tema tiene un impacto social, pero que ese transporte se preste dentro del perímetro urbano no le conviene a Bogotá (en su movilidad)”.

Sin embargo, esto permitirá que se formalice el servicio desde ese municipio, obligando a que se conecte con TransMilenio o, incluso, a que tenga paraderos en sitios determinados en la ciudad y no esté a la deriva, como hoy ocurre, cuando para en cualquier punto.



Además, en Soacha se beneficiarían porque habría un alivio en la demanda en su sistema masivo, pues buena parte de los usuarios en el portal de San Mateo provienen de Sibaté. “Aunque algunos trabajan en Soacha, la gran mayoría lo hace en la ciudad. En ese sentido, debe haber una contribución de las tres poblaciones para dar una solución al represamiento en Soacha”, dijo José Stalin Rojas, director del Observatorio de Movilidad de la Universidad Nacional.



Entre tanto, Darío Hidalgo señala que esta situación con Sibaté debe llevar a que Bogotá tenga un plan maestro para el transporte metropolitano con las poblaciones aledañas y no se haga de forma particular con cada municipio, como ocurre en la actualidad. “Que sea un conjunto de servicios que cumplan las necesidades de los usuarios en la ciudad región”, concluyó.



CUNDINAMARCA