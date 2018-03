La odisea de cruzar el túnel de la estación Ricaurte de TransMilenio

Son las 7 de la mañana. Personas de traje y mocasín, de ‘jeans’ y tenis, de sastre y uniformes fluyen por las tres puertas de acceso a la estación Ricaurte de TransMilenio (TM), en la avenida NQS con calle 13. Los tropiezos y empujones hacen parte del ambiente.

–¡Hijuep...! voy con un niño –exclama una madre que, cargando a su bebé, es empujada contra la puerta del articulado que espera abordar. Los usuarios, con cara de desagrado, murmuran entre sí –Esto es una mie... –Y siguen su rumbo intentando llegar a su destino a tiempo.



El espacio es muy limitado en los seis vagones de una de las estaciones más congestionadas del sistema masivo de transporte de Bogotá. Por allí cruzan en promedio 23.000 personas por día.



Los usuarios que esperan los buses se aglomeran en las inexistentes filas, mientras quienes cruzan de un vagón a otro empujan para pasar y sumarse al cardumen humano que se arremolina cada vez que llega un bus. Algunos, molestos por los empujones, gritan –¡Cuidado! ¡Oiga, pida permiso para pasar!



Carmen Rodríguez, una señora de traje formal, logra entrar al vagón donde llega el servicio B12, uno de los más solicitados. Se oye el sonido que indica la apertura de las puertas y parece que fuese el inicio del primer asalto de una pelea de boxeo o el pistoletazo de una carrera de cien metros planos. Se oyen gritos: “¡Ay!, mi mano”, “aquí hay un niño, no empujen”, “cuidado, estoy embarazada”. Y en la entrada del bus unos luchan por ingresar y otros por soportar el apretujón.



La escena no cambia en los 21 servicios de TransMilenio que alimentan la estación: niños lloran, una persona de la tercera edad se cae, pide ayuda atemorizado de que le pasen por encima –¡Ayúdenme, me van a matar! –exclama desesperado. Solo una mujer se detiene a auxiliarlo y, molesta, refunfuña: –¿Dónde están los policías?



La inseguridad es tanta que a plena luz del día se sube un colado por la plataforma de abordaje del servicio K23, aprovecha que las puertas se mantienen abiertas y se ubica en frente de la gente que lleva alrededor de 15 minutos esperando, entonces un joven molesto le dice: –Haga la fila. –Y repite tres veces la misma frase hasta que el colado se acerca al joven y empiezan a golpearse. Las personas se alejan atemorizadas. Una mujer grita: –¡Nooo, no se hagan daño! –Se asusta y rompe en llanto. Sigue la pelea, el colado saca una navaja, intimidando a todos los que están allí. Un vendedor ambulante aparece en la escena, llama al de la navaja y logra mediar la situación. Según la Policía de TM, este año se han impuesto 2.933 comparendos a colados.



El túnel es un paso caótico a cualquier hora. Los usuarios se quejan de forma recurrente porque no se ve un policía. Curiosamente, mientras ellos anhelan la presencia de la policía dentro del túnel, más de 40 vendedores ambulantes ruegan porque no se aparezcan. A gritos se escucha ‘SIM card a 500’, ‘a la orden el sánduche’, suenan canciones de famosos, interpretadas por músicos empíricos. Un venezolano, con la camiseta de la selección de su país, les dice a sus compañeros: –Ojalá hoy sea un buen día y no se nos lleven la mercancía, llevo tiempo sin poder trabajar.



Una joven que lleva su maleta en la espalda y sus auriculares puestos acelera el paso cuando dos muchachos se quedan observándola. Ella se acomoda al frente su maleta, guarda rápidamente su celular en la pretina de su pantalón, mientras dice: –¡Mari...!, me van a robar.–Nadie le presta atención, ella sigue caminando rápido hasta perderse entre la multitud que camina por el túnel, ignorando si los muchachos la siguen.



Jaime Lara, un hombre humilde que trabaja como aseador de un colegio, debe hacer transbordo a diario y cruzar el túnel para ir de su casa al trabajo y viceversa. “Esto siempre ha sido así, cada vez hay más gente y nunca han solucionado este problema, esto va a empeorar. Estoy seguro de que la mayoría de la gente no quisiera montarse a un bus de estos, pero no hay otro medio que lo lleve a uno rápido, entonces toca aguantarse”, concluye Lara.

Estoy seguro de que la mayoría de la gente no quisiera montarse a un bus de estos, pero no hay otro medio que lo lleve a uno rápido, entonces toca aguantarse FACEBOOK

TWITTER

348 comparendos a vendedores, este año

En lo que va corrido del año, según cifras de la Policía de TransMilenio, se han impuesto 348 comparendos a vendedores ambulantes por ocupación del espacio público en todo el sistema y 2.933 comparendos a colados.



El mayor Juan Zambrano, comandante encargado de la Policía del transporte masivo, señaló: “Primero se hace pedagogía con el vendedor ambulante para que se retire del lugar, y si no lo realiza, se aplica el Código Nacional de Policía y se hace el comparendo. Muchos vendedores acatan la petición de retirarse”. El oficial agrega que el incremento de vendedores ambulantes estaría asociado, según ellos mismos, a la falta de oportunidades de trabajo y por la llegada de venezolanos a la ciudad.



Sobre la congestión de la estación, TransMilenio manifestó que se encuentran adelantando una consultoría para realizar la reingeniería de todo el sistema, la cual esperan que esté lista a principios del 2019.

LUISA SÁNCHEZ

Especial para EL TIEMPO

En Twitter: @lusanchez1240