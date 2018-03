La pesadilla de transportarse desde Soacha hasta Bogotá

Una población equivalente a la mitad de los habitantes de Villavicencio (200.000) es la que diariamente se moviliza en transporte público colectivo y TransMilenio desde el municipio de Soacha, Cundinamarca, hasta Bogotá.

Ochenta mil de ellos lo hacen en buses articulados en dos rutas que cubren cuatro estaciones de la autopista Sur. Los otros 120.000 lo realizan en cinco recorridos que son cubiertos por 27 empresas, con 1.900 vehículos, algunos de ellos destartalados, en malas condiciones y contaminantes.



Rara vez Sofía Bermúdez, quien sale de su casa ubicada en el barrio Soacha La Florida a las 4 de la madrugada, logra venirse sentada en uno de los buses que la transportan hasta la calle 26 con carrera 68, en donde trabaja en oficios varios, y a donde llega dos horas después de iniciar su recorrido. En muchas ocasiones le toca venirse literalmente colgada de las puertas, pues el transporte es deficiente y demorado. “No tengo otra opción de movilizarme para llegar al trabajo”, asegura la mujer.



Ella renunció a viajar en TransMilenio, pues aunque la trae más rápido, se le convirtió en una pesadilla poder ingresar a la estación San Mateo, cuya fila de usuarios nace incluso antes de empezar el acceso al puente peatonal que da entrada a la estación para tomar el articulado.



Soacha, de lejos, es uno de los municipios colombianos más densamente poblados, según datos de la alcaldía, allí viven 1’200.000 personas, y en los últimos años es como si esta población se hubiera convertido en una localidad más de Bogotá. Colinda con Bosa; en la parte alta, con Ciudad Bolívar, y en muchos casos sin un límite específico porque son idénticas en sus casas, calles y hasta problemáticas.



En esta población que la componen seis comunas y dos corregimientos reunidos en 380 barrios, según el Registro Nacional de Víctimas, viven 54.000 de ellas. También hay alta presencia de personas que han sido desplazadas y desmovilizados que buscaron refugio en su parte de ladera.



Esto que vive este municipio no es ajeno al transporte público y así queda evidenciado cuando algunos usuarios de TransMilenio, según ellos, indignados por el mal servicio y la demora en las rutas, deciden detener el transporte.



Bloqueos que son aprovechados por vándalos, como el protagonizado por un hombre la mañana del pasado 14 de febrero y quien cubría parte de su rostro con un trapo, lanzó un gas lacrimógeno adentro de un articulado, lo que causó pánico entre los viajeros. El saldo final de estos desmanes fue de 22 buses rojos dañados con vidrios rotos, grafitis y puertas averiadas, y lo que es peor, nadie judicializado.



A todo esto se suma quizá uno de los problemas más grandes y es el irrespeto por parte de los carros particulares, las motos y los ciclistas del carril exclusivo de TransMilenio. Según el Distrito, a eso hay que agregarle la congestión vial (especialmente en las intersecciones), las fallas del sistema de semaforización, las obras en la vía pública, la falta de cultura ciudadana de los usuarios, los accidentes de tránsito y la capacidad limitada de la infraestructura en algunos puntos del sistema, que genera el represamiento de la flota troncal.



Actualmente Soacha solo cuenta con cuatro estaciones, incluyendo la de Bosa La Despensa, pero no tienen buses alimentadores, lo que hace que las personas gasten más dinero para transportarse. Carlos Giraldo, secretario de Movilidad de Soacha, aseguró que para la fase 1 no se contempló alimentación para la flota de articulados. “La razón: en esta fase el sistema ya está colapsado, según TransMilenio, y un sistema de alimentación traería más pasajeros, lo que agravaría aún más la situación”, afirmó el funcionario.

Lo propuesto y lo que viene

Para conectar a este municipio con Bogotá, a lo largo de los últimos años se ha propuesto desde una línea férrea, buses eléctricos en los rieles, un RegioTram bajo la modalidad de Asociación Público Privada, hasta una autopista elevada, anunciada por el entonces vicepresidente Germán Vargas Lleras, en el 2015. Lo único cierto y la apuesta que hace la Nación y la Gobernación de Cundinamarca es ampliar TransMilenio en seis estaciones, que contemplan 3,3 kilómetros en las fases 2 y 3.



Carlos Giraldo señaló que ya hay un Conpes firmado, al igual que el acuerdo de financiación entre los ministerios de Hacienda, Transporte, TransMilenio, la Gobernación de Cundinamarca y la Alcaldía de Soacha para la construcción de las dos fases. “Esto tiene una inversión de 615.000 millones de pesos más los costos de financiación. Se debe adjudicar el contrato de construcción en julio próximo, de acuerdo con el cronograma estipulado”, aseguró el secretario de Movilidad de Soacha.

Radiografía de la movilidad en el municipio

Datos de la Secretaría de Movilidad de Soacha señalan que allí hay 150.000 vehículos registrados incluyendo las motocicletas. De estos, 2.000 hacen parte del transporte púbico colectivo.



Sobre la cantidad de viajes, la encuesta de Movilidad 2015 reveló que en este punto de Cundinamarca, que abarca 368 barrios, se realizan al día 985.348 recorridos, de estos: 44.911 son en moto; 35.079, en bicicleta; 33.669, en carro particular, y 9.499, en buses intermunicipales. Por estar sobre la Autosur debe soportar el transporte de carga que sale e ingresa a Bogotá y las rutas de las flotas.



JOHN CERÓN

EL TIEMPO

En Twitter: @CeronBastidas

johcer@eltiempo.com