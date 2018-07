Peatones y ciclistas rozan en la carrera 11

En el andén del costado occidental de la carrera 11 entre calles 74 y 76, peatones y ciclistas se ven enfrentados a diario debido a la angostura del paso peatonal. “Deberían bajar la ciclorruta o ampliar el andén porque no hay por dónde caminar; además es muy peligroso porque hay bancas atravesadas y paraderos de los buses que obstaculizan el paso”, expresó Julio Célis, peatón.

Pero los ciclistas afirman que, si bien es cierto que el andén en este punto es prácticamente inexistente, los peatones se atraviesan por el medio de la ciclorruta poniéndolos también en riego de una caída.



“Este es uno de los puntos más complicados de la ciclorruta de la 11, porque, literalmente, las personas terminan tirándoseles a las bicicletas cuando se les acaba el andén; son dos cuadras en las que hay que tener mucho cuidado”, dijo María Alejandra Arjona, biciusuaria.

Sin embargo, para las autoridades responsables de la movilidad de los ciudadanos y el diseño de las ciclorrutas: IDU y Secretaría de Movilidad, la situación no es un problema mayor, puesto que, según ellos, el andén del frente está completamente habilitado para los peatones.



“Es inexacto afirmar que los peatones no tienen espacio entre las calles 74 y 76, porque aunque en este corredor la acera occidental es más angosta, la oriental es exclusiva para el tránsito adecuado de los peatones y no tiene ciclorruta”, afirmó el IDU.



Y agregó que la misma problemática que se plantea se presenta en la en otros dos tramos de la carrera 11 (20 metros entre las calles 72 y 71 y una cuadra entre las calle 68 y 67).



En cuanto a la posibilidad de ampliar el andén o bajar la ciclorruta al carril vehicular, tal y como sucedió entre las calles 82 y 100, la entidad explicó que la encargada de tomar esta decisión es la Secretaría de Movilidad y que actualmente no se tiene contemplada ninguna intervención en el tramo indicado.



“Ellos evaluaron realizar el cambio de la ciclorruta al carril vehicular, pero determinaron que no es viable debido al alto aforo vehicular que hay en este corredor vial, especialmente de buses urbanos”, concluyó el IDU. Así las cosas, peatones y biciusuarios deberán seguir conviviendo en el angosto tramo entre calles 74 y 76.



ZONA les recomienda a los transeúntes usar, en lo posible, la acera del costado oriental, exclusiva para ellos. Sin embargo, Julio Célis asegura que “a los adultos mayores les cuesta esquivar a las bicicletas y es absurdo pensar que van a cambiar de andén”.

¿Para cuándo los arreglos de los cráteres de la carrera 11?

La vía lleva tres meses en pésimo estado y nadie se ha encargado de repararla Foto: Rafael Jaller

Con cada día que pasa el estado de la carrera 11 entre calles 74 y 76 empeora. La situación que empezó en abril de este año – tras unos cambios de tuberías del Acueducto de Bogotá en la zona – completa tres meses sin atención.



El Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), entidad encargada de este corredor vial, informó a EL TIEMPO ZONA que no tiene prevista ninguna intervención de mantenimiento o reconstrucción de la calzada, debido a que los daños que se presentan en la vía “son principalmente causados por empresas de servicios públicos, especialmente de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB)”.



Por esto, según el IDU, las solicitudes ciudadanas que han recibido las han trasladado a los responsables para que sean ellos quienes adelanten las reparaciones. Por su parte, la EAAB informó que tras realizar el cambio de tuberías en el mes de abril – en total fueron 120 metros de tubería del colector de aguas lluvias a 4 metros de profundidad – la entidad realizó rellenos con recebo y aplicó una capa asfáltica en la vía.



Sin embargo, con el alto tráfico de la zona, el recebo aplicado sufrió una compactación y fue necesario rellenar el asfalto. Posteriormente, realizaron un relleno de renivelación y, según informaron, hace un par de semanas esperaban intervenir de nuevo el punto para finalizar el trabajo.



Pese a esto, EL TIEMPO ZONA no ha tenido información de reparaciones hechas en la carrera 11. Por el contrario, durante esta semana más ciudadanos denunciaron el estado de la calle, argumentando que el desnivel (entre reparcheo y vía) es cada vez más notorio.

Vanessa Perea Bonilla

EL TIEMPO ZONA