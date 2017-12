Se conocen primeros preclasificados para el negocio del aseo

Ya se comenzó a mover el tablero de los primeros preclasificados para ganar cada una de las concesiones de las cinco Áreas de Servicio Exclusivo (ASE) donde operará la modernización de recolección de aseo y barrido de calles en Bogotá, un negocio que vale 4,8 billones de pesos para los próximos ocho años.

Estos documentos no son los definitivos. Es apenas el primer barrido de evaluación a las propuestas de las firmas que se presentaron. Por eso es preciso señalar que nadie puede cantar victoria ya que hay otros que aunque no estén aquí mencionados pueden subsanar las solicitudes y dispararse al primer lugar.



El primer preclasificado entonces para el Área de Servicio Exclusivo (ASE 1), que está integrado por las localidades de Usaquén, Chapinero, La Candelaria, Santa Fe, San Cristóbal, Usme y Sumapaz, es la firma Promesa de Sociedad Futura Sima SA ESP, que obtuvo, según el reporte oficial, 92,5 puntos y una oferta de 21.000 millones de pesos para obligaciones de hacer, es decir, recursos de sus utilidades para mejorar la operación y calidad del servicio que no se cubren con la tarifa.



Para la ASE 2, donde están Teusaquillo, Puente Aranda, Los Mártires, Antonio Nariño, Rafael Uribe, Tunjuelito, Bosa y Ciudad Bolívar, la empresa preclasificada es Limpieza Metropolitana SA ESP, que obtuvo 100 puntos, e hizo una oferta para obligaciones de hacer de 59.577 millones de pesos.

Continuando con la tabla parcial de preclasificados, la empresa Ciudad Limpia, con 98,20 puntos y una oferta de 34.000 millones de pesos para mejorar la modernización del servicio, disputa la ASE 3, que comprende las localidades de Kennedy y Fontibón.



Entre tanto, con un puntaje de 76,5 y una inversión de sus utilidades por 5.000 millones de pesos, la firma Promesa Sociedad Futura Aseo Urbano Bogotá SAS ESP aparece preclasificada para la ASE 4, que la integran las localidades de Engativá y Barrios Unidos.



Y, por ahora, la ASE 5, que le corresponde a la localidad de Suba, estaría en esta lista preliminar el consorcio Capital ESP. Servicios Públicos de Carácter Privado - Aseo Capital, que obtuvo 82,92 puntos e hizo una oferta de 11.841 millones para obligaciones de hacer.



La información establece que estos primeros preseleccionados ofrecen la contenerización, un tema clave porque allí es donde los recicladores van a recoger gran parte de los materiales aprovechables de su oficio.



Según el análisis preliminar, uno de los impactos positivos para los usuarios del aseo es una rebaja en la tarifa que, por ahora, por los promedios calculados estaría en 11,5 por ciento.



Se espera que la licitación de las cinco áreas se adjudique el 29 de diciembre.



