Puja por la instalación de una antena en el Parque de la Vida

La comunidad del barrio Villas del Mediterráneo no quiere que instalen una antena de comunicaciones en el Parque La Vida, ubicado entre las calles 158 y 157, desde la carrera 13 hasta la 14.ª, pues creen que esto afectaría su salud.

Líderes como Gersaín Tellez han recogido las inquietudes en 28 conjuntos residenciales y comerciales del sector. Según él, a parte de las inquietudes en la salud, se habla de la afectación a la zona verde, un lugar bastante querido por los vecinos.



"El inconformismo es total. Lo que nos inquieta es que nos socializaron el proyecto muy encima. Según la empresa, la antena tendría 20 metros de altura", cuenta.



Ante esto, la Secretaría Distrital de Planeación afirmó que sí hay un requerimiento en curso, por parte de la empresa ATC SITIOS DE COLOMBIA, para la instalación de la torre.



Además, Planeación informó que mediante el decreto 397 de 2017, se modificó la norma para la instalación de antenas telefónicas. Según el documento, las torres "no podrán exceder los tres metros de altura (...) Para las que se instalen en los postes de luminarias, no podrán superar los 25 metros de altura. Así mismo, el cableado deberá ser subterráneo".



Según la entidad, en el momento, dicha solicitud se encuentra en fase de factibilidad que, a la fecha, no se ha adelantado pues requiere un concepto del Instituto Distrital de Recreación y Deportes (IDRD).



"Se informa que el IDRD aún no ha emitido su concepto. La solicitud se encuentra en estudio y revisión de observaciones por parte de la entidad".



En un informe previo de EL TIEMPO, la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer señaló que las emisiones de las antenas pueden constituirse en un factor posiblemente cancerígeno para los humanos. No obstante, no hay pruebas concluyentes que aseguren que dichas emisiones puedan afectar la salud.

Añadido a esto, el decreto distrital mencionado anteriormente afirma que "las estaciones radioeléctricas no inciden negativamente en la salud humana".



En un comunicado de la empresa, se afirma que la comunidad puede comunicar sus dudas al teléfono 589616.



CAROLINA PAVA GARCÍA

REDACCIÓN EL TIEMPO ZONA