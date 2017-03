Mejor información permite construir ciudades sostenibles

Hacer ciudades más relevantes no depende de su tamaño o de su economía, sino de lo bien planificadas que estén. Ese es el desafío que les espera a las urbes colombianas. Y buena parte de ese desarrollo futuro está sustentado en la calidad de la información que se maneje.



Datos sobre cómo crece su población, qué tanto suelo disponible hay, cómo diseñar sus redes de servicio, su sistema de transporte, cómo proteger su riqueza ambiental, dónde estará el espacio público que se demandará, entre otros aspectos, garantizarán centros urbanos sostenibles que dignifiquen a quienes habiten en ellos.

Así lo planteó este martes Jaime Vásconez, del Marron Institute of Urban Management, de la Universidad de Nueva York, durante la presentación de un estudio hecho en 11 ciudades del país para establecer qué dirección están tomando estos territorios para cumplir, de aquí al 2030, con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y que fue revelado por EL TIEMPO el pasado domingo.



“Si no se planifica ahora, los costos serán mucho más altos para la municipalidad”, dijo Vásconez, tras advertir que hacer proyectos de largo alcance permitirá resolver los problemas de forma más sencilla y oportuna. Puso como ejemplo el caso de ciudades como Montería y Valledupar, que gracias a este ejercicio pudieron concebir un plan de expansión urbana.



Porque es justamente en las ciudades intermedias donde están los grandes desafíos. Es allí donde cada vez más se consolidan los centros económicos, pues están creciendo a un ritmo anual del 3 por ciento en el mundo. En 30 años, estos núcleos “duplicarán superficie y población, pero no la superficie urbana, sino que van a triplicar el área desaforadamente por encima o por debajo de lo que dicen las autoridades, de manera dispersa, hacia municipios vecinos; es una metropolización de hecho”, dijo el experto.



(Le puede interesar: Disminuyó progreso social en las principales capitales)



El estudio, que fue presentado con el título de ‘Colombia apuesta por el desarrollo sostenible’, tomó como base las once ciudades en donde tiene presencia el programa Cómo Vamos, y evaluó las metas de los ODS que se articulan a zonas urbanas. En total, fueron 78 de las 169 generales, pero solo pudieron analizarse 62, debido a la carencia de información en las 16 restantes.



¿Y por qué las ciudades? Mónica Villegas, directora de proyectos de la Fundación Corona, señaló que estas adquieren importancia dado que “de aquí al 2030 el Banco Mundial estima que dos tercios de la población vivirán en centros urbanos y allí se producirá el 80 por ciento del Producto Interno Bruto de los países”. Por eso, es necesario que las ciudades establezcan políticas que les permitan responder a la rápida urbanización que han vivido en los últimos años.



“Mientras que las grandes ciudades de países desarrollados están creciendo a tasas de 0,5 y 1 por ciento al año, las poblaciones intermedias de América Latina y África lo hacen a un ritmo de entre 4 y 7 por ciento anual, como es el caso de Yopal (Casanare). Eso debe planearse”, enfatizó el experto.



No es una tarea fácil. Construir información confiable, que permita planear mejores ciudades, tiene obstáculos. Así lo reconoce Manuel Fernando Castro, subdirector territorial de Planeación Nacional, uno de los aliados del estudio junto con Fundación Corona, Naciones Unidas, Red de Ciudades Como Vamos y Dane.



“Medir en dónde estamos y hacia dónde vamos tiene limitaciones en buena parte del territorio: no hay censo autorizado –se hará el próximo año–; los recursos nunca alcanzan a pesar de que en 12 años ha habido crecimiento sistemático de inversión; y en capacidad institucional, hay ciudades líderes e intermedias, pero otros municipios de categoría C con baja capacidad institucional”, expuso Castro.



Entre las buenas prácticas internacionales para que las ciudades cumplan con los ODS, en el evento mostraron la experiencia de la Universidad de Chicago (EE. UU.). Rajesh Sankaran, investigador, habló sobre su proyecto Internet de las Cosas.



Consiste en el desarrollo de sensores que denominó nódulos, y que fueron instalados en varios puntos de la ciudad para detectar humedad, contaminación, radiación, etc. Según explicó (vía web), tener el diagnóstico de estas mediciones por zonas de la ciudad “permite tener información detallada de qué se debe hacer en cada punto y qué problemas se están presentando. Por ejemplo, si ves que en una zona de la ciudad la temperatura es dos grados mayor que en otro punto, quiere decir que hay factores de contaminación que se detectaron y que hay que resolver”, explicó.

Acceso a los datos es clave para mejorar

Mónica Villegas, jefa de proyectos de la Fundación Corona, hizo un llamado a las autoridades locales y nacionales para que faciliten el acceso a la información sobre sus territorios. También los invitó a fijar indicadores para problemáticas que tienen relevancia en la actualidad, como el cambio climático, pues hoy hay pocos datos.



Es necesario, además, generar mediciones con información desagregada y de nivel local (municipios, ciudades, etc.) para facilitar la formulación de políticas.



Y reitera que es importante generar integración con otros actores, como el sector privado y la sociedad, que es otra de las claves para el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, igual que una mirada integral y transversal de los problemas actuales en los territorios.



BOGOTÁ