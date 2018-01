Reporte de 110 mujeres asesinadas en 2017 prende las alarmas

A Sandra Milena Gómez Segura la mataron seis disparos. Tenía 36 años y dos hijos, un niño de 15 años y una niña de 13. Según denuncia su hermana, el asesino es un hombre con el que Sandra trabajó por cerca de dos años en un restaurante de un centro comercial del sur de la ciudad, y con el que habría sostenido una relación sentimental.

Ella murió en el barrio Catalina, en Kennedy, la madrugada del 21 de diciembre pasado. “Me había dicho que tenía un problema. Que estaba saliendo con alguien pero no pudimos terminar de hablar. Me dijo que al otro día (cuando la mataron) me iba a contar todo”, manifestó su única hermana, quien desde el momento de los hechos, con el apoyo de las autoridades, no se ha detenido en la búsqueda del responsable.



La joven, que cuenta con el acompañamiento de un abogado de la Secretaría de la Mujer y el respaldo de las unidades de investigación de la Policía y La Fiscalía, juró que no se detendrá hasta encontrar al asesino y llevarlo tras las rejas.



Según relató, el agresor tenía una relación con otra mujer antes de estar con su hermana y esto, al parecer, habría generado varias disputas que terminaron con el trágico desenlace.



El homicidio de Sandra es uno de los 110 que se registraron en el 2017 en Bogotá contra mujeres. Es decir, ellas aportaron el 10 por ciento del total de asesinatos en la ciudad en el 2017, que fueron 1.126.



Y aunque los homicidios en general se redujeron en la capital en 139 casos, los ataques contra ellas aumentaron en cuatro. Un número menor en comparación con ciudades como Medellín, que reportó un incremento cercano al 50 por ciento en asesinatos femeninos.



Pese a que en Bogotá no hubo un aumento significativo, los esfuerzos de las autoridades de seguridad y otras entidades están centrados en prevenir este delito que, en un 72 por ciento de las veces, según cifras oficiales, ocurre en medio de riñas.



Pero ¿por qué las están asesinando? Según Daniel Mejía, secretario distrital de Seguridad y Convivencia, son varias las razones que convergen. “Hay unos casos que son los que podrían asociarse con violencia intrafamiliar, hay seis causados por riñas entre compañeros permanentes y dos entre esposos, relaciones estables”, sostuvo el funcionario.



Es decir, de acuerdo con el secretario de Seguridad, cerca del 9 por ciento de estos hechos fueron ejecutados por la pareja sentimental, como habría sucedido en el caso de Sandra Gómez.



Sin embargo, tanto para Daniel Mejía como para Andrés Nieto, experto en seguridad, un alto porcentaje de los ataques contra ellas sucede después de una ingesta irresponsable de licor.



“El consumo de alcohol en Colombia particularmente empeora esto; se dice que en el 25 por ciento de situaciones de violencia de pareja hay consumo problemático de alcohol”, confirmó Nieto.

El experto fue más allá y señaló que es necesario realizar un análisis de los modelos de crianza y los patrones de la cultura de nuestra sociedad “que llevan a un machismo extremo que busca roles pasivos o de sumisión en la mujer, sea en relaciones de pareja, familiares o profesionales”, argumentó Nieto.



Por su parte, Cristina Vélez, secretaria distrital de la Mujer, advirtió que una tercera parte de los homicidios de mujeres registrados son producto de feminicidios, “que en muchos casos son producto de factores de violencia doméstica de casos que ya habían sido denunciados”, manifestó la funcionaria.



Los registros oficiales evidencian que las localidades donde más asesinan mujeres son Ciudad Bolívar, con un 17 por ciento; y Suba, que aportó el 13 por ciento. Fontibón, Usaquén y La Candelaria son las zonas donde menos sucedieron estos hechos.



“Sin embargo, donde hay más prevalencia de violencia de diferentes expresiones es en las localidades del centro, como en Los Mártires, y allí está muy vinculada al fenómeno de la prostitución”, afirmó la secretaria de la Mujer.

Mujer, si es víctima de cualquier tipo de violencia: denuncie

La violencia física, que en muchos casos desemboca en casos de asesinatos, no es la única forma de agresión. “Se cree que la violencia es solo física, pero hay psicológica, sexual, patrimonial, contextual, histórica, familiar, económica, y ese tipo de violencia se cree que no es importante, pero es una medida de escala para llegar a feminicidios, tal y como Naciones Unidas lo ha dicho”, explicó el experto en seguridad Andrés Nieto.



En este sentido, denunciar de manera temprana acciones de agresión –no

necesariamente físicas– es clave para prevenir los feminicidios. De hecho, el secretario de Seguridad, Daniel Mejía, fue enfático en este tema y expuso las principales causas que impiden que una mujer que es víctima interponga algún tipo de denuncia y prefiera callar.



“Muchas mujeres no denuncian por proteger al compañero, como estamos viendo con este caso tan sonado por estos días. También por estigmatización. Al mirar estadísticas de violencia contra la mujer, no se discrimina por estratos, no hay tasas más altas en estratos bajo o altos, hay una necesidad de las mujeres por defender a su compañero y no denunciarlo”, argumentó Mejía.



Consciente de esto, la hermana de Sandra Milena Gómez, la mujer asesinada en Kennedy con seis disparos, invitó a denunciar.



“Nosotras somos muy fuertes, podemos con muchas cosas y una mujer nunca se puede quedar callada. Todas deben denunciar cualquier palabra, insulto, no podemos permitir que un desgraciado le pegue seis tiros a una de nosotras y que esté libre, como si nada”, animó la joven.

ÓSCAR MURILLO MOJICA

EL TIEMPO

En Twitter: