El domingo se premia el mejor ajiaco santafereño

El ajiaco es el mejor exponente de la tradición gastronómica bogotana, razón por la cual el domingo se rendirá un homenaje a esta receta con la cuarta edición del día del ajiaco santafereño, organizado por el Instituto Distrital de Turismo.

La cita es en la plaza de los Artesanos a partir de las 9 de la mañana para disfrutar de una jornada dedicada a la cultura capitalina y su plato más típico. Lo más esperado de la jornada es la final del concurso que definirá cuál es el mejor ajiaco santafereño de Bogotá luego de un mes de haberse iniciado la competencia, que contó con 152 participantes de 52 equipos y tiene en la recta final a 20 finalistas en las categorías de tradición, innovación, academia y aficionados.



Así se sabrá cuáles son las mejores recetas y formas de preparar el plato. Docentes de escuelas gastronómicas y reconocidos chefs como Daniel Riveros, Yesid Castaño y Carlos Gaviria decidirán quienes serán los ganadores.



Los equipos vencedores en las diferentes categorías recibirán trofeos, como principal reconocimiento, y disfrutarán de recorridos gastronómicos por algunos de los restaurantes más representativos. Entre los finalistas se encuentran equipos como plaza de mercado de La Perseverancia, Raíces Andinas, el Sena y Capital Food.



El evento nació en el 2014 de la mano de la iniciativa del clúster de Turismo de La Candelaria, que tuvo la idea de incentivar una de las recetas que recuerdan la identidad bogotana y es considerado patrimonio inmaterial de la ciudad.



Este no solo forma parte de la mesa de las familias capitalinas, sino que también es una obligación para todos aquellos que llegan a la ciudad. “Probar los platos tradicionales de una ciudad es parte de la experiencia que un visitante puede vivir durante un viaje. No importa la motivación del viaje elegido, pues siempre disfrutar de la gastronomía local será una práctica ineludible para el turista”, aseguró José Andrés Duarte, director del Instituto Distrital de Turismo.



El evento no es exclusivo para la final del concurso. En la programación también se destacan una muestra artesanal, un espacio para el mercado campesino y un conversatorio con expertos para conocer la importancia del ajiaco en la región, para quienes viven en la ciudad y como atractivo turístico.



BOGOTÁ