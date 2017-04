Predio de la calle 117 con av. Suba pasó de parqueadero a un muladar

Basura, escombros, sofás, llantas y carretillas de reciclaje son algunas de las cosas que se pueden observar en las inmediaciones de uno de los pulmones verdes de Bogotá, el humedal Córdoba, a la altura de la avenida Suba con calle 117.

Se trata de un predio que desde hace más de diez años se ha convertido en un dolor de cabeza para quienes viven en este sector de la ciudad, pues, según dicen, se ha convertido en un lugar inseguro y de microtráfico de drogas. Además, este lote de 1.586 metros cuadrados fue invadido ilegalmente y hace parte de una zona que le corresponde al humedal Córdoba.



“A este lugar llegan recicladores que dejan desechos que contaminan el cuerpo de agua y sus alrededores. También hay personas que se dedican a atracar a quienes caminen por allí, incluso, deben ser las mismas que utilizan este predio para el consumo de drogas”, explicó Adriana Fonseca*, quien vive en uno de los conjuntos aledaños al humedal.



Y a pesar de un operativo realizado el 18 de agosto del año pasado para recuperar este espacio, en el que participaron 50 personas de distintas entidades del Distrito, con el fin de cerrar el parqueadero que operaba de forma ilegal en el predio, aún se observan carros y una casa, que se encuentran protegidos por rejas, cadenas y hasta un perro de raza pitbull.



“Desde la intervención del Distrito, este predio se convirtió en un muladar. Da tristeza pasar por esta zona y ver tanta dejación. Mejor se hubiera dejado el parqueadero que se ubicaba allí, por lo menos estaba limpio y con vigilancia. Fue peor el remedio que la enfermedad”, manifestó Cristina Patiño, residente de la zona, respecto a la realidad de este predio, en el que solo debería haber árboles y que el Distrito se comprometió a recuperar ecológicamente.



Frente a las denuncias realizadas por los habitantes de esta zona, la alcaldía local de Suba explicó que, desde el operativo de agosto del año pasado, de manera conjunta con la Secretaría Distrital de Ambiente, se le ha venido haciendo seguimiento a la problemática de este predio privado.



“En octubre del 2016, por ejemplo, se realizó otra intervención en la que se recogieron pruebas que permitieron levantar cargos contra el dueño del predio y que fueron entregadas a las entidades de control. Por otra parte, en enero de este año se tomaron muestras de suelo para luego hacer un análisis y determinar el deterioro ambiental de la zona del humedal”, aseveró la alcaldía local.



Sumado a lo anterior, la Secretaría de Ambiente confirmó que en enero se hizo un sello del predio, pues “se evidenció la disposición y almacenamiento ilegal de residuos de construcción y demolición (RCD), que venían siendo usados para la nivelación del terreno –que era utilizado como parqueadero–, y que estaban ocasionando ocupación ilegal de la ronda del humedal y de la zona de manejo y preservación ambiental (ZMPA)”.



El fin último, de acuerdo con lo dicho por la Secretaría de Ambiente, en el operativo del año pasado, es la renaturalización del ecosistema y la reforestación en el predio ubicado al lado de la avenida Suba, aunque ya se ha cumplido con el objetivo de recuperar la ronda hidráulica del humedal.



Sin embargo, el impedimento para comenzar con las intervenciones en el lote donde se encuentran los escombros radica en que la titularidad de este aún no está a nombre del Distrito. Por lo menos, eso fue lo que explicó la Empresa de Acueducto de Bogotá (EAB), que en el 2006 inició un proceso de expropiación del inmueble que se complicó con los años.



“Lo único que esperamos es que esto se solucione pronto. Se supone que el Distrito hizo la intervención y quitó el parqueadero que funcionaba aquí para contribuir con la recuperación de un espacio que le corresponde al humedal. Aun así, lo que hicieron fue agravar la situación para este sector, no solo por hacer del predio un muladar, sino por contribuir con el aumento de la inseguridad: de noche uno no puede pasar por ahí”, indicó Raúl Giraldo, vecino del sector.

Antecedentes

En el operativo de agosto, un hombre identificado como Santiago López aseguró ser el dueño del terreno y señaló que lo posee desde hace ocho años.



Además, en ese entonces, dijo que el lugar no funcionaba como parqueadero y que en la casa ubicada allí vivían dos personas encargadas de cuidar.



En las fotos tomadas a la casa se evidencia que los dueños cuentan hasta con señal de televisión satelital.



*Nombre cambiado por petición de la fuente.



