'Después de 15 años sabemos qué hacer y cómo'

La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) salió en defensa de la concertación que hizo con el Distrito para el decreto que dispone las reglas para la urbanización de 1.800 hectáreas del norte de Bogotá, denominada Lagos de Torca.



La zona comprende áreas de Suba y Usaquén, y limita con el municipio de Chía, con la reserva del Bosque Oriental, con la reserva Thomas van der Hammen y con las calles 189, 191, 192, 193 y 183. Néstor Franco, director de la CAR, habló con EL TIEMPO sobre las críticas de algunos ambientalistas que no están de acuerdo con el proyecto.

¿Por qué la CAR decidió concertar?



Los elementos básicos sobre los cuales concertamos son todos los ambientales, partiendo de una premisa esencial, y es garantizar la sostenibilidad de la zona y la conectividad de los cerros orientales con el río Bogotá, y eso está garantizado dentro del decreto que se acaba de expedir y dentro de la concertación que se hizo con la corporación. Además de ello, está previsto un elemento absolutamente necesario que todos los bogotanos soñábamos desde hace muchos años: lograr levantar la autopista Norte para poder recuperar, tal y como corresponde, el humedal Torca-Guaymaral.



¿Sí se va a garantizar la recuperación ambiental?



Desde el año 2000, hace 15 años, se tomó la decisión de ordenar el desarrollo urbano del norte. Y tenía que darse; tuvieron que pasar 15 años para poder lograr un acuerdo, y ahora lo que esperamos es que el alto componente en materia de espacio público, recuperación de zonas verdes, medidas para adaptación o recuperación de elementos ambientales importantes sea una realidad, y que, a la par, se construya una ciudad ordenada pero responsable ambientalmente.



Pero los críticos dicen que es el primer paso para urbanizar la Van der Hammen...



No es el primer paso para urbanizar la reserva, sino el último paso para cumplir con un mandato dictado por el Ministerio de Ambiente hace 15 años que dispuso que era necesario adoptar un plan de ordenamiento zonal en el norte de la ciudad. No compromete para nada la reserva.



¿Para qué le servirá a la ciudad esta concertación?



Por fin llegamos a algo que necesita la ciudad: saber hacia dónde crecer, cómo crecer, por qué crecer y bajo qué condiciones crecer. Fueron 15 años discutiendo qué hacer de la 190 hacia el norte, y 15 años en los que se fue mucha tinta y mucho estudio, pero pocas las decisiones. Ahora hay decisiones, hay estudios y hay conciencia de que tenemos que adelantar un proyecto urbano, con componente ambiental.



¿Es verdad que se romperá la conexión ecológica?



El avance logrado tanto con el Gobierno Nacional como con el Distrito es poder levantar el viaducto Torca-Guaymaral. Es un resultado muy favorable desde lo ambiental para garantizar conectividad (entre Torca y Guaymaral), y confiamos en que esa obra no solamente restaure la zona, sino que sea punto de partida para la recuperación de otros humedales.



(Le sugerimos leer más del proyecto aquí: Así será el nuevo norte de Bogotá)



BOGOTÁ