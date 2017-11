Portland, la ciudad en la que hasta los restos de pintura se reciclan

Los lobos y coyotes, animales salvajes característicos del estado de Oregon (Estados Unidos), regresaron al área metropolitana de Portland, donde viven más de 2’200.000 personas. “Los hay hasta en mi vecindario”, bromea Robert Liberty, director del Instituto de Soluciones Sostenibles de la universidad estatal de la misma ciudad.

Asegura que el regreso de la fauna ha sido un trabajo de años, y lo han conseguido impulsando proyectos que integran el campo y la ciudad y destinan áreas específicas para su conservación. “Pensar que no es posible enlazar estos dos espacios no tiene sentido”, asevera.



Liberty visitó Bogotá con motivo de los 50 años de la Universidad EAN, institución que se ha caracterizado por impulsar el emprendimiento sostenible y es una de las mejores clasificadas en el uso de la bicicleta en la capital. En un conversatorio ofrecido allí compartió con los asistentes la experiencia de Portland, hoy considerada una ciudad verde.



¿Cómo están haciendo allí para preservar los recursos naturales?



A nivel metropolitano hay un programa para identificar y proteger las áreas naturales claves, que son puntos importantes por la calidad del agua y la producción de vida. Estas son resguardadas por regulación; otra fuente es por adquisición de ciertas zonas.



La participación ciudadana fue esencial. Cuando a los votantes les preguntaron si pagarían por conservar estos espacios, no lo pensaron dos veces para decir sí. Se recogieron 450 millones de dólares. Además, se reguló la tala de árboles. Si no es nativo e invasivo, como el maple noruego, puedes talarlo. Si es uno local y lo cortas, tienes que pagar por el reemplazo.



Ustedes han impulsado un sistema de parques que le da espacio a la fauna. ¿Cómo funciona?



Se ha buscado construir parques, que van desde los espacios solo con árboles y zonas de juegos hasta aquellos que tratan el agua lluvia. Allí también se habilitan espacios para hábitat de la vida salvaje, y así hemos conseguido que vuelvan los característicos lobos y coyotes. Lo que nos gustaría, si podemos hacerlo, es una ciudad más densa y al mismo tiempo más natural: más gente en edificios en la misma área de tierra, pero con más características naturales y de paisaje en ella.



¿Cuál es el modelo de ciudad que asesores como usted han impulsado en Portland?



Quisiera señalar que Portland no es un modelo de una ciudad perfecta. He dedicado mi carrera completa (más de 30 años) a lidiar con defectos y problemas de ese modelo. Aún estamos aprendiendo, pero creo que hemos hecho cosas mejor que otras ciudades. Lo que genera más interés es el desarrollo de nuestra cultura basada en la sostenibilidad. Hemos visto que lo que necesitas no es una gran casa o un carro, sino relaciones sociales, y hay que brindar esos espacios. Si me piden una fórmula, diría: has que la ciudad consuma menos cosas, habilita más redes sociales; hazla más sostenible y más resiliente.



¿Cuál es el manejo que la ciudad les ha dado a los desechos de la actividad humana, como baterías y electrodomésticos?



Aquí hay una articulación amplia con el área metropolitana, que es la que tiene autoridad sobre los residuos sólidos. Todo material, incluso si está en la zona de manera temporal, está sujeto a sus regulaciones. Hay varios esfuerzos, y uno de ellos es reducir diferentes aspectos del consumo, de tomar cosas que se botan y convertirlas en productos. Por ejemplo, los desechos de jardín y de alimentos están siendo sometidos a procesos de compostaje.



También, los restos de los edificios que se demuelen no pueden ser llevados al relleno sanitario. Los productos son separados y reutilizados. Esto ha generado una reducción estable de las basuras. Aunque el nivel de consumo no ha cambiado mucho, y la tarea es dejar de generar tanto.



En el caso de los electrodomésticos, se llevan a sitios donde se reciclan equipos electrónicos. Otros elementos tóxicos, como las luces fluorescentes, no se tiran a la basura, sino que en ciertos meses los llevas a sitios determinados.



¿Cómo funciona el proceso de reutilización de la pintura?



Este es un proyecto local pionero que crea diversos colores de los tintes, mezclando todos los que hay en un cierto rango. Luego los filtran con un dispositivo de alta tecnología, y se obtiene un producto de alta calidad.



Ahora hay una pintura que se llama Metro Paint, y es pintura reciclada. Los edificios del Gobierno regional están pintados con este tipo de pinturas, y usan personas que han tenido adicción a las drogas o antecedentes criminales como empleados y reciben beneficios como prestaciones de salud y salarios de subsistencia. Y la tecnología es bastante simple. Sería genial si la gente en Bogotá estuviera interesada en esto.

Ustedes están asesorando a algunas ciudades de China. ¿Qué han encontrado allí?



El nivel de urbanización, industrialización y generación de riqueza en China es alucinante. Hace 120 años, los europeos iban a Nueva York y Chicago y quedaban impresionados de la velocidad y la escala del progreso. Eso es lo que uno siente cuando va a China.



Los niveles de polución son muy altos y casi todos los cursos de agua están contaminados. Uno podría estar volando sobre Shanghái o Pekín y 300 o 400 km costa afuera seguir volando a través del esmog. Dado que China ha desarrollado una gran clase media, lo encontraron inaceptable debido al impacto en la salud, así que ellos están haciendo mucho por sí mismos en cuanto a las fuentes de energía, porque ellos usan mucho carbón.



El crecimiento es acelerado. Fuimos a una colina que se creó a partir de desechos recuperados, cenizas de carbón y restos de edificios colapsados durante un terremoto. Un hombre que yo conozco diseñó este parque, que tiene 500 hectáreas, y dijo que era la pieza central de un nuevo distrito urbano. ¿Cuánta gente vive en el distrito? 800.000. ¿Cuántos de esos están siendo construidos en China? 30, a la vez. Así que son 24 millones de personas que vivirán en el nuevo distrito.



¿En qué están acompañando a los gobiernos locales de ese país?



Ellos están muy interesados en diseño urbano, paisajismo e infraestructura verde, pero también en controles avanzados de polución y en el uso de suelo contaminado para construcción.



Ese gobierno ahora está estudiando límites al crecimiento urbano, como ocurre en el estado de Oregon, pues en Estados Unidos somos el único lugar que lo ha usado, y por ello compartimos nuestra experiencia con el mundo. No creo que China vaya a aplicar un sistema parecido al nuestro porque tienen todavía un gran problema con la corrupción, la cual reconocen, pero hay muestras de que intentan combatirla.

Impulso a las urbes inteligentes

Robert Liberty insistió en la importancia que han adquirido las ciudades inteligentes. Estos son espacios que utilizan la tecnología para monitorear diferentes áreas, como la contaminación ambiental, la calidad del agua y el gasto de energía, y así hacer los territorios más eficientes.



“Esto permite recoger, interpretar y actuar con base en datos sobre las funciones de las ciudades”, señala el experto. Los cobros por congestión y el control del tráfico programado desde un software son algunos ejemplos. Pero también incluye los dispositivos que permiten georreferenciar en dónde se están concentrando los actos criminales en una ciudad, para poder actuar.



MICHAEL CRUZ ROA

EL TIEMPO @M_cruzRoa