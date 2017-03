¿Qué hay detrás de la ola de delincuencia en los buses del SITP?

Mala prestación del servicio, inseguridad y falta de oportunidades para los jóvenes son las causas principales para que los hurtos a buses del Sistema Integrado de Transporte (SITP) no cesen, coinciden expertos y usuarios.



En lo que va corrido del año, 11 casos de robos masivos se han presentado. El más grave el del pasado 27 de enero, en el que aunque ningún pasajero resultó lesionado, fueron 11 jóvenes los que atacaron el vehículo y robaron a sus ocupantes. Al menos 50 personas se han visto afectadas por estos hechos.

Según cifras de la Policía Metropolitana de Bogotá, hasta ahora se han capturado 95 personas por diferentes delitos cometidos en este medio, se han incautado 315 armas blancas y se están realizando labores de acompañamiento a los buses durante las horas pico en Kennedy, Suba, Usaquén, Tunjuelito, Santa Fe, Bosa, Usme, Rafael Uribe y Engativá.



Entre las zonas más afectadas se encuentran también la avenida Boyacá hacia el sur, San Victorino, Patio Bonito y la calle 170 entre carreras 9 y 15, sectores altamente comerciales, donde durante el día el flujo de gente que transita es mayor, pero en la noche generalmente son lugares solos y oscuros, lo que facilita el accionar de los delincuentes.

No es algo nuevo

Pero, ¿qué es lo que está sucediendo? Hugo Acero, experto en seguridad ciudadana, resalta que este no es un fenómeno nuevo, porque los hurtos a los buses de servicio público siempre se han dado, pero sí es un problema social que debe atacarse de raíz.



“El fenómeno no ha cambiado; las modalidades, sí. Por eso se deben realizar acciones no solo legales por parte de las autoridades, sino también de resocialización: capacitaciones educativas, laborales y culturales para poder brindarles a los jóvenes otras oportunidades en su vida y no solo la delincuencia”, sentenció.



El experto recomienda un trabajo mancomunado entre la Policía, la Secretaría de Seguridad, las juntas de acción comunal de los barrios y los vecinos para identificar las bandas delincuenciales, sus zonas de acción, y trabajar en programas preventivos para estos jóvenes.



Pese a que la Policía insiste en que se están adelantando acciones para erradicar la situación de inseguridad en el sistema, conductores, pasajeros y representantes del sindicato de los operadores tienen otra opinión frente a la situación y afirman no contar con el acompañamiento necesario de las autoridades ni el respaldo de sus empresas para dar solución a este problema de inseguridad.



“No tenemos ni acompañamiento ni garantías, los buses tienen un botón de pánico que no funciona, es una mentira; las llamadas de alerta llegan tarde”, aseguró Jairo García, directivo de la Mesa de Negociación de Unión General de Trabajadores del Transporte en Colombia (UGE Trans).



La avenida 68 con Primero de Mayo es otro de los lugares más afectados por la inseguridad, y aunque hay un CAI en la zona, los vecinos aseguran que los uniformados no hacen rondas frecuentes y que en las noches y los fines de semana, la zona es muy sola y peligrosa.



“La gente viene de la av. Primero de Mayo a atracar a los que están en los paraderos y se suben también a los buses, y los policías ni se asoman”, contó la propietaria de un local de dotaciones empresariales del sector.



Para el profesor Daniel Páez, director del grupo de estudios en Sostenibilidad Urbana y Regional (SUR), de la Universidad de los Andes, la razón de fondo es clara: “Cuando en una ciudad se combinan dos factores como la inseguridad y la mala prestación de un servicio como este, es inevitable que sucedan este tipo de hurtos y ataques –dijo–. Si el servicio se prestara bien, si cumpliera con las frecuencias y, sobre todo, con los protocolos de seguridad, sería diferente”.



Y resaltó que teniendo en cuenta las acciones realizadas en ciudades con problemas de inseguridad, hay estrategias claves que se deben implementar para reducirla.

Monitoreo y ubicación

Como primera medida, que haya presencia de la policía en los paraderos de los buses. Segunda, activar los sistemas de monitoreo de la flota, es decir, que las empresas que operan los buses les hagan un rastreo minucioso, sepan dónde están y les ofrezcan las herramientas necesarias para emitir llamadas de alertas si se enfrentan a alguna situación de riesgo.



Y como última medida, el académico enfatiza en que es muy importante que se haga un análisis y se identifiquen cuáles son los puntos más vulnerables, los horarios en los que más atracos hay y reforzar la seguridad en dichos puntos.



Una de las usuarias del sistema, víctima de robo en el sector de La Virgen, en Patio Bonito (Bosa), coincide con el profesor Páez al señalar que todo es un problema de mal servicio y falta de seguridad en los mismos buses.

Labor policial



Con el objetivo de disminuir la cifra de asaltos en TransMilenio y en el SITP, la Policía Metropolitana ha desplegado algunas estrategias como requisas e inspección de documentos de identidad en los paraderos de los buses y las salidas de las estaciones de TransMilenio; además de los 1.200 uniformados que, según anunció el alcalde Enrique Peñalosa el pasado 2 de febrero, empezarían a reforzar la seguridad del sistema desde el 1.º de marzo.



Adicional a esto, el secretario de Seguridad, Daniel Mejía, ha pedido en varias oportunidades que los ciudadanos denuncien. “Denunciar los delitos es crucial para que no pase esto. Facilitamos las denuncias a través de la aplicación Seguridad en Línea”, dijo el funcionario.



Ómar Oróstegui, director del programa Bogotá Cómo Vamos, afirmó que la administración actual se ha enfocado en reforzar la seguridad de TransMilenio, pero les ha faltado intervenir en el SITP, y es necesario.



“Es muy importante que se enfoquen también en disponer policías para el Sistema de Transporte Integrado, pero sobre todo que se tenga claro que las modalidades de hurto en TransMilenio son diferentes a las del SITP y así se puedan atacar efectivamente. Poner cámaras en todos los buses es una buena alternativa”, concluyó Oróstegui.

Dicen que operadores no los dejan denunciar

Jairo García, directivo de la mesa de negociaciones de quejas y reclamos de la Unión General de Trabajadores de Transportes (Ugetrans) Colombia, denunció que las empresas vinculadas al SITP están cohibiendo a los empleados para que no expresen sus denuncias frente a problemas que se presentan en los buses.



“A usted lo contratamos es para manejar, no para solucionar problemas de atracos”, es la advertencia que, según García, es expresada por parte de las empresas.



Además, aseguró que Gmovil SAS (uno de los operadores) hizo un “despido de cinco conductores porque denunciaron las irregularidades en el sistema”. EL TIEMPO se comunicó con TransMilenio, entidad que no se refirió al tema, pues su función es de vigilancia al cumplimiento de las rutas de los operadores; comunicó que el manejo interno de los operadores no les compete.



