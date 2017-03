¿Subir las tarifas ayuda a mejorar el servicio de TransMilenio?

Desde que la Alcaldía de Bogotá anunció el aumento en los pasajes de TransMilenio y SITP ($ 200 en el primero y $ 300 en el segundo), las redes sociales, como es habitual, fueron el espacio en el que los bogotanos cuestionaron la decisión y la efectividad de esta medida.

En Twitter, muchos preguntaron sobre los beneficios del aumento del pasaje, mientras que en Facebook un grupo de jóvenes está convocando un gran plantón en los portales de TransMilenio, el próximo 28 de marzo.



Juan Pablo Bocarejo, secretario de Movilidad, dio respuestas a algunas de las preguntas que más inquietan a los ciudadanos.



1. @ingenieropedro (Pedro Óscar): ¿Y el déficit de TM lo debemos pagar los usuarios?



Nosotros hemos estado teniendo unos déficits anuales de $ 880 mil millones en 2015; el año pasado logramos bajar ese déficit en cerca de 25 por ciento, pero llegó a aumentar hasta en un 600 por ciento.



Por cada usuario que toma el SITP provisional, los bogotanos tienen que pagar 1.000 pesos, porque ese es el déficit que tenemos. Por eso es tan grande y por eso aumentamos más la tarifa del Sistema Integrado de Transporte (SITP).



2. @sebastianm1991 (Sebastián Moreno): ¿Cómo subir pasaje a un sistema colapsado lo va a mejorar?



La tarifa al usuario lo que nos permite es reducir el déficit tan grande que hemos venido teniendo en los últimos años e invertir estos recursos mejorando las condiciones del transporte público. Los recursos van a la Secretaría de Hacienda y se distribuyen en una serie de proyectos ligados con mejoramiento del transporte y el desarrollo de programas sociales.



3. @MiguelBCol (Miguel Ángel): ¿Con $ 300 más se van a acabar las filas eternas, las esperas y el pésimo servicio?



Es una decisión difícil para el bolsillo de los bogotanos. Hemos tratado de estructurar unas modificaciones al tema tarifario, que en lo posible no afecten tanto a los usuarios de menores ingresos.



TransMilenio tiene un esquema de trabajo fuerte en los próximos cuatro años; vienen transformaciones importantes, como el tema de terminar con el SITP provisional, e ir incorporando poco a poco nuevos corredores y troncales para el sistema y así poder resolver todo el tema de calidad del sistema y a su sostenibilidad financiera.



4. @bicikhalil (Ámbar Icoque): Siempre que he intentado pasar de SITP a TM me cobra el pasaje completo. ¿Ahora sí va funcionar?



Hemos ampliado la ventana del tiempo para transbordar sin tener que pagar dos veces; estaba en 75 minutos y pasamos a 95. Con esa medida beneficiamos a cerca de 350.000 usuarios de estratos 1 y 2.



Además, disminuimos de $ 300 a 200 el valor del transbordo de un SITP a un TransMilenio, de $ 300 a $ 0 cuando un usuario pasa de TransMilenio a un SITP y a $ 0 cuando un usuario hace un transbordo de un SITP zonal a otro.



5. @durocontra (Fernando Coca): ¿Por qué no se renegocia con los operadores?



Esto es muy importante que los ciudadanos lo entiendan: los operadores del sistema reciben unos ingresos que ya están predefinidos –se llama tarifa técnica–, y que no dependen de la tarifa que le cobremos a los usuarios.



La tarifa al usuario lo que nos permite es reducir el déficit tan grande que hemos venido teniendo en los últimos años, y estamos trabajando con los operadores para mirar cómo podemos ajustar los contratos y podemos tener vehículos nuevos y mejores estándares de funcionamiento.



6.@elmanuelillo87 (Manuel García Riaño): ¿En qué benefician si suben el precio?



Los recursos serán invertidos en la mejora del transporte público, calidad, seguridad y eficiencia, además de otros programas sociales.



