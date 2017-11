Frío en Bogotá se debe a una sensación térmica por humedad y vientos

A los bogotanos se los ha visto envueltos en chaquetas, con bufandas o pasamontañas y con sombrilla en mano durante la actual temporada de lluvias, que comenzó en octubre y se extenderá, así lo advirtió el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), hasta la segunda semana de diciembre.



Aunque puede que durante las mañanas, y en horas de la noche, se perciba más frío del usual, en realidad, la temperatura se ha mantenido en el promedio –entre 9 y 12 grados centígrados–, indicó Cristian Euscátegui, jefe de pronósticos del Ideam. El funcionario señaló que lo que se ha presentado es una sensación térmica de frío.

“En ella se mide, además de la temperatura, la humedad y el viento. Cuando se conjugan estos tres factores, se puede tener la sensación de que está haciendo más frío, pero en realidad la temperatura está dentro del promedio. Cuando sí se presentan temperaturas más bajas es durante la temporada de sol, de enero a marzo”, explicó el funcionario.



Durante esos meses del año, la radiación que ingresa a la capital no se mantiene en las noches en el ambiente, debido a la falta de nubes, lo que impide que se retenga el calor y hace que se llegue a temperaturas mínimas, en la madrugada, de entre 2 y 4 grados centígrados para la ciudad, y de hasta 0 para la sabana, lo que genera heladas.



Un fenómeno inusual que sí se ha presentado en esta temporada de precipitaciones es que en la localidad de Suba ya llovió lo que en promedio suele presentarse durante todo noviembre. “Estamos hablando de que el promedio para esta localidad es de 1.200 milímetros, y esa medida ya se alcanzó. O sea, en lo que queda del mes se superará”, señaló Euscátegui.



Entre las condiciones que han favorecido este fenómeno está el choque de masas de aire que están entrando por el oriente y el noroccidente del país. “Aunque esto no es un hecho exacto, o sea, no podemos calcular si las masas chocaron sobre la localidad de Suba, sí se han presentado mayores precipitaciones en esta localidad”, precisó el funcionario, quien señaló que la zona que se caracteriza por altos niveles de pluviosidad durante la temporada es aquella que está cercana a los cerros orientales.



En el resto de las localidades, el nivel promedio de pluviosidad, comparado con años anteriores, se encuentra por el orden del 50 al 70 por ciento, pero como las lluvias continuarán, puede haber un exceso en el nivel de precipitaciones, según el Ideam.

Picos de gripa

Pese a las recomendaciones que dan las autoridades de salud para evitar la transmisión de infecciones respiratorias, es común durante las temporadas de lluvias que se presenten en la capital picos de gripa y otras enfermedades respiratorias.



Y no es para menos. Solo entre enero y septiembre de este año, con una temporada invernal entre abril y mayo, se registraron más de 20 millones de consultas en centros médicos de la capital.



De estas, más de 1’415.000 estuvieron relacionadas con casos de infección respiratoria agua (IRA). Solo el 5 por ciento de esas consultas requirieron hospitalización de los pacientes, por complicaciones de neumonía, bronquitis o bronquiolitis, indicó la Secretaría Distrital de Salud.



Por esa razón, la entidad les hizo un llamado a los bogotanos, dado que el 32 por ciento de los casos de IRA en la capital se presentan en menores de 5 años, (equivalen a unos 437.294 casos) y adultos mayores de 60 años, que representan el 11 por ciento de las consultas (162.562 personas), poblaciones que son más propensas a estas enfermedades.



Mantener cuidados como el uso de tapabocas para evitar contagio del virus, lavarse las manos constantemente y permanecer abrigados han ayudado a que se reduzca la muerte de menores de 5 años este año por neumonía. Mientras que en el 2016 se presentaron 48 casos, este año la cifra llegó a los 25.

Alerta por crecientes

Otra novedad que se presentó en la región es la alerta naranja en la que se encuentran municipios como Cachipay, por los que pasa el río Negro, en el noroccidente de Cundinamarca, debido a la amenaza de creciente súbita de este afluente.



Las fuertes lluvias registradas durante estas últimas semanas han afectado vías como la de Sibaté-Fusagasugá, donde se presentaron seis deslizamientos durante el fin de semana pasado, lo que obligó al cierre de esta vía, explicó el director de Gestión del Riesgo, Wilson García.



“Llevamos afectaciones en siete municipios: Sasaima, Guayabetal, La Mesa, La Vega, Pandi y Cáqueza. Tenemos 70 familias afectadas a causa de deslizamiento de tierra o inundaciones, por las fuerte precipitaciones”, señaló García.



Por la amenaza de crecientes súbitas en los ríos del departamento, especialmente en el noroccidente, donde se han registrado el mayor número de lluvias en las últimas semanas, el director recomendó a quienes acostumbran bañarse en los ríos evitar esta actividad mientras para la alerta.



“Aunque las zonas que visitan los turistas lleguen a presentar niveles normales de los ríos, puede que en las partes altas de los caudales esté lloviendo y se pueda triplicar el cauce en un tiempo rápido”, señaló García.



En esta temporada, tres personas han fallecido ahogadas en ríos o embalses del departamento, todas menores de edad. Además, los organismos de emergencia buscaban, el viernes, a un hombre de 30 años que fue arrastrado por la corriente de un río.

BOGOTÁ



@BogotaET

miccru@eltiempo.com