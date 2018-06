¿Por qué se cierra la clínica Jorge Piñeros Corpas?

Proteger la integridad y la vida de los pacientes en las instituciones de salud es una obligación de las autoridades y un deber de sus responsables.



Como autoridad sanitaria, nos vemos obligados a tomar medidas drásticas cuando se presentan fallas en los prestadores de servicios que puedan poner en riesgo la vida e integridad de los pacientes. Es el caso de la clínica Jorge Piñeros, donde se detectaron falencias severas en su infraestructura, equipos, talento humano, medicamentos, entre otros.

Pero, aunque tener fallas es un problema, no prestarles la debida atención de manera reiterada lo hace aún más grave. La clínica Jorge Piñeros ha sido visitada 49 veces desde el 2016, presentando siempre los mismos problemas, sumado a 121 quejas de ciudadanos que solicitaron nuestra intervención.



Aunque es obligación cumplir con nuestro deber, los actores del sistema también deben hacer lo propio por respeto a la norma y como una demostración del compromiso con sus pacientes.



En este sentido, la Secretaría Distrital de Salud ejerce su función de vigilancia y control sobre los prestadores de servicios, sin distingo de si se trata de entidades públicas o privadas. En el último año se han realizado 225 visitas a instituciones públicas que han dado lugar a 43 medidas de cierre.



Por ello, la ciudadanía y en especial los usuarios de los hospitales públicos de Bogotá pueden tener la plena tranquilidad de que ejercemos vigilancia permanente sobre ellos y que no dudaremos en tomar las medidas que sean necesarias para proteger a los pacientes. Todos sin excepción deben cumplir con lo que ordena la ley.



A pesar de que las normas de habilitación se hicieron para proteger la confianza pública en las instituciones muchas veces no son del agrado de todos. No obstante, consideramos que las actuales reglas expedidas por el Ministerio de Salud que debemos hacer cumplir deben ajustarse. Por este motivo, en conjunto con gremios y organizaciones de salud, le hemos pedido las revise.



En consecuencia, proteger la vida y la integridad de los pacientes cuando son atendidos en el sistema de salud es un asunto de la mayor importancia, mucho más que una simple obligación. Pero esto solo es posible si contamos con el apoyo, respeto y compromiso de los actores del sistema y de toda la ciudadanía en general.

LUIS GONZALO MORALES

Secretario Distrital de Salud