Por qué la polémica por filtros para bajar emisiones

Instalar filtros en los buses para disminuir las partículas contaminantes que emiten estos vehículos es uno de los lineamientos del Plan Decenal de Descontaminación del Aire para Bogotá (PDDAB) 2010, pero durante los últimos años (2011 a la fecha) solo se instalaron en nueve buses. Hoy, el tema está en veremos pues, según la Secretaría Distrital de Ambiente (SDA), en la actualidad ningún bus tiene estos elementos y su uso no sería obligatorio.

“En un plan piloto que se puso en funcionamiento en la administración pasada se les instalaron a nueve buses estos filtros y en tres de ellos fallaron y se rompieron. Esto se dio porque esas tecnologías no funcionan igual para todo tipo de vehículos ya sea por sus condiciones, modelo, uso, etc.”, señaló la SDA.



Hoy, el Distrito mediante un decreto (335 del 2017) busca actualizar el (PDDAB), pero no tumbar la implementación de los filtros en el transporte público. “Luego de la expedición del decreto se está trabajando en la reglamentación para emitir la norma completa para vincular otras medidas para bajar la emisión de gases contaminantes como válvulas especiales, buses eléctricos o cambio de combustible y los transportadores podrán seguir utilizando estos filtros”, aseguró la entidad distrital.



Eduardo Behrentz, vicerrector de la Universidad de los Andes y director del estudio, es enfático en señalar que este decreto sí elimina el programa de filtros y aunque es cierto que estos no son la única solución para mejorar la calidad del aire, el PDDAB demostró que es lo mejor en cuanto a costo-beneficio.



“Cuando uno avala una norma de calidad del aire no se puede esperar a que la gente quiera o no quiera cumplirla. Debe existir una norma que haga obligatorio el uso de la tecnología y eso de que el que quiera poner el filtro que lo ponga y el que no, no, así no funciona el mundo ambiental”, aseguró.



Si se elimina la implementación de filtros es imposible cumplir con la meta de calidad del aire de una manera costo-eficiente, “entonces por eso es mi insistencia, que si la Secretaría tiene alternativas mejores, que puede ser, que lo digan antes de tumbar el programa de filtros y que demuestren que es mejor y más efectiva. No solo se trata de decir que porque no se pudo implementar, entonces no funciona”.



Este filtro, de acuerdo con el estudio, ayuda a descontaminar hasta en un 97 por ciento las partículas contaminantes que emiten los buses.



Según Néstor Rojas, Director del grupo de investigación ‘Calidad del aire’, de la Universidad Nacional “la contaminación del aire le cuesta a Bogotá más de 2 billones de pesos anuales por cuenta de muertes tempranas y enfermedades que pueden ser atribuidas a los impactos del contaminante más crítico: el material particulado”.



BOGOTÁ