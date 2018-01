TransMilenio explica por qué era inevitable aumentar la tarifa 

A finales de enero se podría hacer efectivo el aumento de 100 pesos en el costo del pasaje de TransMilenio y el Sistema Integrado de Transporte Püblico (SITP), que el Distrito tuvo que salir a explicar ayer tras la divulgación del proyecto de decreto que establece el alza.

“Se busca que el costo del pasaje no pierda valor frente a la inflación, porque los bogotanos tendrían que seguir pagando con dinero del tesoro distrital el faltante entre lo que se recoge en pasajes y lo que se recoge en servicio”, aseguró Alexandra Rojas, gerente de TransMilenio.



La inflación en el 2017 estuvo en 4,09 por ciento, y el incremento que está planeando el Distrito para la tarifa sería de entre 4,5 y 5 por ciento, dependiendo del servicio.

El tiquete en bus troncal (rojo) pasaría de 2.200 a 2.300 pesos y el de los buses zonales, de 2.000 a 2.100. Los transbordos de zonal a zonal y de troncal a zonal no cuestan, mientras que el de zonal a articulado quedará en 200 pesos.

Esta será la segunda ocasión en que la administración del alcalde Enrique Peñalosa toma una decisión impopular frente al pasaje del transporte. Hace apenas 10 meses se autorizó un incremento en el valor de la tarifa, que en TransMilenio pasó de 2.000 a 2.200 pesos y en el SITP, de 1.700 a 2.000.



Según el proyecto de decreto, la nueva alza es el resultado de analizar el ‘Estudio técnico y financiero de soporte a la actualización tarifaria’, el cual presenta TransMilenio a la Secretaría de Movilidad y en el que recomienda subir 100 pesos.



Este incremento busca evitar que se aumente el déficit entre la tarifa técnica (lo que cuesta movilizar a un pasajero) y la que paga el usuario, como ocurrió en el gobierno pasado, cuando se decretó una reducción en el costo del pasaje y el faltante se tuvo que cubrir con recursos del Distrito. Datos de la Administración aseguran que en el 2017, el déficit de TransMilenio fue de 594.000 millones de pesos, una cifra más baja que en el 2016, cuando llegó a 661.000 millones.



A los usuarios, el incremento de 100 pesos no les suena, como lo manifestaron en un sondeo de EL TIEMPO en redes sociales, porque consideran que no es acorde con la calidad del servicio actual y las mejoras que se necesitan para garantizar la calidad.



TransMilenio defiende el trabajo que ha venido realizando con 663 cambios operacionales en los servicios de los buses articulados y en los zonales. Eliminación de rutas que se repetían, fusión de otras que cumplían recorridos similares, cambios en las frecuencias y un ajuste a las rutas fáciles que ayudan a hacer conexión entre servicios figuran entre las medidas, de las cuales no se han entregado evaluaciones sobre su impacto en la velocidad de desplazamiento.



Uno de los trabajos más visibles de los últimos meses ha sido la instalación de barreras físicas en 19 estaciones para combatir el fenómeno de los colados, lo que ha implicado una inversión de 4.200 millones de pesos. También se terminaron trabajos de ampliación en algunas estaciones, en especial en el norte.



No obstante, por ahora TransMilenio no tiene cambios estructurales para mostrar, aunque ha insistido en que lo que se está trabajando es una reingeniería total del sistema. La empresa reconoce que el servicio que les presta a los bogotanos no es el que se merecen. “Sin embargo, con las mejoras, algunos usuarios se ahorran hasta 5 minutos en su trayecto”, agregó Rojas.



Entre las medidas tangibles, como las llama el Distrito, están en la nueva ruta T52, que beneficia a más de 2.000 usuarios que pasan del zonal al troncal y conecta la Autonorte con la avenida Boyacá por la calle 167, y la extensión de la ruta 10-10 Cazucá, que amplía la cobertura para otros 350 pasajeros cada día en una zona rural de Ciudad Bolívar.



“Otro logro es la nueva parada en la estación Suba–Calle 95, que conecta a más de 30.000 usuarios de la troncal Suba con la Caracas, los cuales mejoraron su tiempo de desplazamiento y disminuyeron las congestiones que solían generarse”, asegura TransMilenio.



Según el Observatorio de Movilidad de la Cámara de Comercio y de la Universidad de los Andes, los pasajeros movilizados en TransMilenio pasaron de 717 millones en el 2015 a 690 millones en el 2016. “Las personas buscan mayor confiabilidad y calidad de servicio, sobre todo en hora pico. TransMilenio y SITP zonal tienen problemas que no han sido resueltos”, asegura Darío Hidalgo, experto en el tema.



Luis Ángel Guzmán, director del Grupo de Estudios en Sostenibilidad Urbana y Regional (SUR) de la Universidad de los Andes, asegura que el alza de la tarifa tiene que ver con tratar de cerrar un poco el déficit actual, pero ya es bastante costosa respecto al ingreso, particularmente el de la población de menores recursos, la que mayor uso le da al transporte público.

Los cambios que se han hecho en el sistema

El Distrito ha manifestado que algunos de los cambios y mejoras en TransMilenio tienen que ver con la ampliación de las estaciones: Toberín, Mazurén, Calle 146, San Mateo, Terreros y León XIII, que benefician a más 156.746 usuarios cada día. A esto se suma que se abrieron 1.203 cupos nuevos de cicloparqueaderos. Hoy hay en servicio 3.758.



Según el IDU, se está trabajando en la extensión de la troncal Caracas de Molinos a Yomasa, cuya obra empezará en mayo próximo. La construcción de la troncal carrera 7.ª se espera iniciar en el segundo semestre del 2018 y se trabaja en los diseños de las troncales carrera 68 y Ciudad de Cali.

