¿Por qué aumentaron los niveles de pobreza en Bogotá?

Según el último informe publicado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) en Bogotá se registraron 75.000 personas más en la línea de pobreza.



Las determinantes que influyeron en la variación de las cifras de pobreza entre 2016 y 2017 se le atribuyen a la inflación nacional. Sin embargo, una de las razones que tiene mayor peso según la Secretaría Distrital de Planeación es la distribución de los subsidios otorgados por el Distrito.

Bogotá subsidia al 80 por ciento de los hogares identificados con niveles de pobreza, “si las personas siguen recibiendo esa ayuda, cuando ya se tiene la capacidad de pago, los indicadores de pobreza extrema no van a disminuir” afirmó el subsecretario de Información y Estudios Estratégico, Antonio José Avendaño.



Los subsidios que se otorgan a las personas que ya no los necesitan podría beneficiar a quienes sí lo requieren.



Anteriormente las localidades con más índices de pobreza eran: Bosa, Kennedy, Engativá, Ciudad Bolívar, Usme y suba; según los análisis hechos por la Secretaría, en estas localidades no hubo aumento en las cifras. Por su parte en Teusaquillo hay un incremento de pobreza, ya que los requisitos para aplicar a los subsidios del Distrito se tiene en cuenta la infraestructura en la cual se vive, pero no cómo viven las personas.



Estás personas que residen en Teusaquillo, no pueden recibir fácilmente los subsidios que brinda el Distrito debido a que las condiciones de infraestructura y de estrato no son las mínimas para acceder a estos beneficios.

¿Qué se está haciendo para disminuir los índices ?

Según la administración de Peñalosa, se han invertido en el sector social 8.4 Billones de pesos. Lo cual se refleja en la apertura de 20 Centros de Atención Prioritaria en Salud (Caps), aumento en los cupos de apoyos económicos a adultos mayores y en la construcción de 40.000 viviendas de interés social para los más pobres.



El paso a seguir es el análisis y el estudio para la redistribución de subsidios, concluyó el Subsecretario José Avendaño.



