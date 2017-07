Audios, claves para acusar a policías por microtráfico y corrupción

“Estuve hablando con el sargento y me contó lo de ayer. Que la orden de allanamiento estaba para la otra casa, no para la suya (...) y lo que encontraron ahí donde usted lo registraron como si lo hubieran encontrado en la casa de al lado. Y me dijo el sargento que eso lo tenía el CTI, que lo estaban investigando; mejor dicho, que había una cosa grande. Usted tiene que salirse de ahí”.



Este es solo un fragmento de una de las largas llamadas entre Kimberly Lorena Espinosa y Feisar González, dos de los nueve civiles capturados junto con 13 policías, el pasado viernes 7 de julio, por microtráfico y corrupción; y que presentó la Fiscalía como parte de las pruebas que tiene para pedir que los envíen a la cárcel con medida de aseguramiento.

Durante más de cinco días de audiencia, el ente acusador presentó más de mil folios que contienen registros fotográficos, documentos y carpetas con audios donde se evidencian, según la Fiscalía, los nexos entre los funcionarios de la Sijín y los policías del CAI de Las Cruces, con la banda de microtráfico liderada por el señor González.



De acuerdo con la fiscal, la comunicación entre Kimberly y el ‘sargento’, uno de los uniformados, que podrían ser el subintendente Carlos Alfredo Agámez Ramírez, o el sargento Héctor Arnulfo Gutiérrez Cruz, el hombre que falta por capturar, era constante, pues ella les daba información de 'ollas' del sector para que la Policía las interviniera, a cambio de que él le avisara cuándo estaba en riesgo la olla que manejaba Feisar, el novio de Kimberly, para ellos poder actuar; como se evidencia en el fragmento de la llamada.



“Cuando se filtró la información sobre la investigación que estábamos haciendo, ellos (la banda) cambiaron los roles, el modus operandi y cuando hicimos el allanamiento no encontramos la misma gente”, puntualizó la fiscal del caso durante la audiencia.



–“Hola, doña Elvirita, ¿sería que don Ómar le pagaría anoche a los policías?”

–“No, señor, no sé. No me ha dicho nada, solo me entregó 80.000 pesos y ya”.



Esta llamada es entre Feisar y una de sus colaboradoras, y es otra de las piezas claves que corroboraría que los uniformados recibían cuotas quincenales para evitar hacer allanamientos e incautar la droga a esta banda familiar.



Además de eso, los teléfonos de algunos patrulleros también fueron interceptados y en las grabaciones se pudo escuchar cómo Kimberly coordinaba con ellos los futuros allanamientos y les recomendaba “llevar algo” por si no encontraban nada en la casa.



El viernes, a eso de las 5 de la tarde, la Fiscalía terminó de hacer de manera formal la solicitud de medida de aseguramiento en centro carcelario para los 22 capturados.



Los defensores procedieron a revisar las pruebas, y este sábado a la 1 de la tarde se retomará la audiencia. Se estima que este lunes la jueza 25 de control de garantías decidirá el destino de los acusados.



BOGOTÁ