Así enfrentaron oficiales de la Policía al asesino del C.C. Santafé

Los familiares de la optómetra Claudia Giovanna Rodríguez Altuzarra, asesinada el lunes pasado a manos de su expareja sentimental, Julio Alberto Reyes, expresaron dudas sobre el operativo de las autoridades para intentar rescatarla.



Según ellos, si bien Claudia Giovanna fue herida por su expareja, se habría podido salvar si el personal de la Policía que acudió al centro comercial Santafé hubiese neutralizado al asesino en un tiempo más corto.

Todo indica que la mujer recibió dos dispararon en el tórax y en el estómago hacia las 7:15 de la noche de ese lunes y el sujeto fue neutralizado por un francotiradora tres horas después.

EL TIEMPO buscó a los líderes del operativo, y cuatro de ellos accedieron a revelar qué pasó en esas tres horas.



La primera precisión que hicieron es que el cuadrante 66 llegó tres minutos después de que se dio aviso de los hechos.



“Un patrullero llegó hasta el local y observó un lago de hemático (mancha de sangre) profuso al lado del cuerpo de la mujer. Y de inmediato, el victimario lo cubrió con una serie de bolsas que llevaba consigo”, aseguró uno de los oficiales.



Y agregó que Reyes gritó. ‘Si entran, la termino de matar’, mientras le apuntaba a la cabeza con una pistola CZ 7,65.

Si entran, la termino de matar FACEBOOK

TWITTER

“De inmediato se activó al Gaula y pedimos prioridad para llegar desde la calle 38, su sede, hasta la calle 185 por uno de los carriles de TransMilenio. El equipo llegó hacia las 8:15 de la noche, y de inmediato empezamos a negociar con el sujeto”, explicaron.



Los oficiales aseguran que, siguiendo protocolos, pidieron insistentemente pruebas de supervivencia de Claudia Giovanna, pero el hombre se negaba a entregarlas.

Paramédicos y cámaras

“Jamás hubo signos de vida de la señora, no hubo pruebas de supervivencia ni se escuchaban gemidos o llamados de auxilio”, señaló otro de los oficiales, entrenados en Estados Unidos, Europa y en la Escuela Antisecuestro de Sibaté.



Según la bitácora de respuesta, se llamó de inmediato a un grupo de paramédicos, pero Reyes se negó a dejarlos entrar a la óptica.



Incluso, le ofrecieron pasarle la camilla para que él ayudara a Claudia Giovanna, pero se negó.



“Le grité: ‘no deje a su pequeño hijo sin mamá’. Pero me respondió que él no tenía hijos”, agregó otro de los expertos que acudieron al lugar de los hechos.



Cuando se les preguntó por qué no le dispararon al hombre apenas llegaron, explicaron que protocolos internacionales a los que Colombia está suscrita señalan que se debe respetar la vida del agresor y la proporcionalidad de la fuerza usada. Por eso se intentó primero negociar con él.



“Accedió a darnos su número celular y nos contestó. Eso era un signo positivo dentro de la negociación. Nos decía que quitáramos a los francotiradores y que le lleváramos a la mamá de Claudia Giovanna, a quien culpaba de los hechos y le lanzaba improperios”, explicaron los expertos.



Mientras el Gaula intentaba neutralizarlo, un capitán de Inteligencia de la Sijín realizó el perfil criminal de Reyes.



“El cuñado de la víctima y su hermana, que la habían ido a recoger, nos entregaron información clave para establecer que ya tenía antecedentes por dos homicidios, porte de armas y agresiones”, cuenta el oficial.



Y confirma que Reyes se ocultó siempre detrás de un mostrador. De hecho, solo mostró su cuerpo cuando disparó contra el francotirador de Grupo Operativo Especial de Seguridad (Goes), que fue quien lo ultimó.



Ahora la Policía está esperando el dictamen oficial de Medicina Legal que determinará la hora y la causa de la muerte de la optómetra. Pero información extraoficial conocida por reporteros de este diario señala que el informe preliminar dictaminó dos impactos de bala a corta distancia y mortales.



Las cámaras de seguridad del centro comercial y la investigación interna de la Policía arrojarán nueva evidencia sobre las circunstancias del atroz crimen.



UNIDAD INVESTIGATIVA y REDACCIÓN BOGOTÁ