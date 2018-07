La Policía ha incautado 9.321 armas blancas en TransMilenio

Adriana* iba para su casa en un bus de TransMilenio, por la troncal de la autopista Norte. Se confió y sacó su celular. Mientras lo manipulaba, el articulado se detuvo en la estación de Prado, en la calle 134. Las puertas se abrieron y, de inmediato, sintió un manotazo.

“Aquel hombre me agarró, me decía que le diera el celular, yo tenía el bolso abierto y también me cogió la cartera, forcejeé, pensé que la gente en el bus me iba a apoyar, pero todos salieron corriendo”, le manifestó minutos más tarde la mujer a la Policía.

El sujeto sacó una navaja y le dijo que no la quería matar, que soltara las cosas.



Ella cedió. Otro hombre esperaba al delincuente dentro del vagón. El atacante saltó hacia la estación y emprendió la huida con su cómplice. Adriana hizo lo mismo, brincó al vagón, corrió tras ellos y vio cómo dos auxiliares de la Policía los perseguían.



De acuerdo con lo que confirmó el domingo la teniente coronel María Elena Gómez Méndez, comandante de la Policía de TransMilenio, entre enero y lo transcurrido de julio de este año, se han capturado en estaciones y portales del sistema a 559 personas en flagrancia por robar celulares; criminales como el que atracó a Adriana.



La víctima no se resignó y persiguió a sus victimarios. Sin embargo, a tres cuadras los perdió de vista. Se encontró con dos patrulleros y les contó lo sucedido, ellos encendieron su moto y emprendieron la búsqueda. Adriana pensó que no recuperaría su celular ni su cartera, pero siguió caminando hasta llegar a la estación Alcalá.

Yo tenía el bolso abierto y también me cogió la cartera, forcejeé, pensé que la gente en el bus me iba a apoyar, pero todos salieron corriendo. FACEBOOK

TWITTER

“Ahí había una patrullera, le pregunté que si sabía algo de los que habían robado hace unos minutos en un articulado y me dijo que los habían capturado”, relató aliviada Adriana, quien recuperó sus pertenencias. En medio de las acciones que han implementado las autoridades para recuperar la seguridad en el sistema de transporte, se han recuperado 469 objetos hurtados, como el celular y la cartera de esta mujer.



La Policía de TransMilenio reveló que aunque en el 2018 han procesado a 559 personas que fueron halladas robando celulares (de las cuales las autoridades no tienen datos exactos de cuántos están tras las rejas) la cifra podría ser mayor, pero por la falta de denuncias de las víctimas, unos 600 delincuentes capturados no fueron judicializados.



También indicó la comandante de la Policía de TM se han decomisado 9.321 armas blancas, las preferidas por los criminales para robar. Las autoridades explican estos resultados en la ejecución de acciones masivas dentro del sistema y a que cuentan con el apoyo de policías profesionales y personal de las escuelas de la institución. También en la instalación de cámaras de viodeovigilancia en las estaciones y al seguimiento de estas en un centro de monitoreo.



“Constantemente la Policía de TM viene desarrollando operativos y actividades específicas, recibimos el apoyo especial de Policía Judicial e Inteligencia, con quienes observamos, individualizamos y judicializamos a personas que se dedican al cosquilleo que ocurre en cierta medida por la falta de cuidado de los usuarios”, explicó la teniente coronel Gómez Méndez, quien señaló que cuenta con 890 uniformados para custodiar todas las estaciones y portales. No obstante, existe otra situación que propicia que este delito sea difícil de combatir: las víctimas no denuncian los hechos.



“Es importante resaltar que en lo que se refiere al usuario, se necesita tener más conciencia no solo en la parte del cuidado de sus pertenencias, sino al momento de presentar su denuncia”, señaló la oficial, quien añadió: “cuando hay recuperaciones de los objetos falta solidaridad para denunciar, esto nos hace la tarea difícil, porque cuando no tenemos denuncia, no podemos judicializar a estos delincuentes”, añadió.

Código de Policía

Otro de los aspectos que han tenido que enfrentar no solo los hombres de la Policía, sino también los funcionarios de TransMilenio, son los colados. En lo que va del año han sido impuestos 17.523 comparendos por estos conductas que son castigadas económicamente por los numerales 7 y 12 del Artículo 146 de la nueva norma.

Sin embargo, más allá de la sanción, la Policía ha detectado que estos infractores suelen ser violentos, lo que representa un riesgo adicional.



“La otra situación es que lamentablemente cuando el usuario está cometiendo un acto irregular y es un evasor, no contento con su acto, toma actitudes violentas hacia los policías y personal de TM y se convierte en un agresor a personas, causan lesiones a los demás por la falta de tolerancia”, finalizó la comandante de Policía de TransMilenio. *Nombre cambiado por seguridad.

REDACCIÓN BOGOTÁ