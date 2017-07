El dueto de un policía y un cantante en una estación de TransMilenio

El túnel que conecta las estaciones Universidades y Las Aguas de TransMilenio, en el centro de Bogotá, donde un violinista recibió un comparendo el pasado mes de mayo por tocar su instrumento dentro del sistema de transporte, fue el escenario este sábado de una escena no solo diferente, sino completamente opuesta.

Como quedó registrado en video captado por una periodista de ELTIEMPO.COM, el patrullero John Hernández se acercó al músico Mauricio, ''Mago', no para sancionarlo ni pedirle que se retirara, sino para unirse a él.



"A mí también me gusta la música. Lo vi hoy y nos pusimos a arreglar canciones", dijo Hernández. Él y el músico, que cantaba y tocaba la guitarra en ese paso dentro del sistema, no se conocían hasta esta tarde.



Aunque el Código de Policía que entró en vigor en enero de este año sanciona este tipo de conductas, el episodio de mayo con el violinista causó una polémica en redes en torno a si estaba bien que la Policía reprendiera una manifestación cultural o si se debía cumplir, a toda costa, lo establecido en la norma.



En ese momento, el secretario de Seguridad de Bogotá, Daniel Mejía, aseguró a la emisora BluRadio que la sanción había sido un error: "Un muchacho violinista que no está obstaculizando la entrada a la estación, ni le está haciendo daño a nadie (...) No había razón para retirarlo o para ponerle un comparendo pedagógico", dijo.



Según dijo Mejía, el alcalde Enrique Peñalosa estuvo de acuerdo con esta posición. "Hay ciertas actividades que por el contrario de dañar el ambiente, lo mejoran", agregó el Secretario.



La escena de este sábado, lejos de molestar a los transeúntes que se la encontraron, despertó curiosidad y hasta aplausos de quienes pasaban por allí y se detuvieron un momento a escuchar al patrullero Hernández a dueto con el 'Mago'.



En otras ciudades del mundo, como Londres y Nueva York, los artistas callejeros tienen espacios habilitados en los sistemas de transporte. Incluso, artistas como U2 y Miley Cyrus han aprovechado para disfrazarse y darle más de una sorpresa a los viajeros.



