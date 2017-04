Policía reconoce que un agente activó gas en concentración pública

Así lo informó el propio comandante de la Policía de Bogotá, general Hoover Penilla, después de observar un video en el que se ve a un policía cuando activa, en medio de sus compañeros uniformados, un artefacto de gas lacrimógeno y luego lo lanza contra personas que manifestaban en la Plaza de Bolívar.



El hecho ocurrió pasado el mediodía cuando se realizaba una protesta de personas vinculadas al transporte en la Plaza de Bolívar, en la que hacía presencia uniformados de la Fuerza Disponible de la Policía Metropolitana.

Aunque en principio la Policía había asegurado que se trataba de un hecho accidental, al responder a denuncias que se hicieron por redes sociales y de los mismos periodistas que cubrían la protesta, el general Penilla reconoció que el policía actuó de manera premeditada.



“Lo que yo observé no fue un hecho accidental, es un hecho totalmente premeditado y por eso la investigación”, dijo el oficial.



El general dijo en una rueda de prensa que lo que si no es cierto, en relación con las denuncias que siguieron tras la activación del gas, es la versión de que el artefacto se accionó en medio de una marcha de personas en condición de discapacidad. Según él, la Policía acompañó esa manifestación desde tempranas horas sin contratiempos.



Informó que mientras esa marcha transcurría, en la Plaza de Bolívar se desarrollaba una protesta de personas vinculadas al transporte, y el incidente se presentó en momentos en que la Policía les pidió que se desplazaran para abrirle espacio a las personas en condición de discapacidad que estaban próximas a llegar.



Fue un “comportamiento individual de un policía, no acorde con los protocolos ni ordenado”, dijo Penilla al anunciar la apertura de una investigación para escuchar al policía que activó el artefacto.



“El policía lo activó en medio de los otros policías y lo lanzó al sitio donde había una mayor concentración. Un menor y dos uniformados tuvieron que ser atendidos en la Plaza de Bolívar porque resultaron afectados.

Lamento mucho uso aparentemente accidental de gases lacrimógenos que afectaron a persona en discapacidad. Investigaremos el caso — Enrique Peñalosa (@EnriquePenalosa) 19 de abril de 2017

BOGOTÁ