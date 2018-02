Polémica por posible tala de 150 árboles en el parque El Virrey

El Jardín Botánico manifestó que solo tiene autorización para 45 individuos, los cuales ya fueron removidos, pero en la Secretaría de Ambiente hay una solicitud para evaluar más ejemplares.

Desde hace tres semana se desató una polémica en redes sociales por la posible tala de 150 árboles en el parque El Virrey. Varios grupos ciudadanos se vincularon en a la iniciativa #DistritoEscucheAlVirrey, para exigirles a las autoridades que les aclaren los planes que tienen con el parque.



La situación se produjo luego de que el Grupo Ecomunitario (GE), un colectivo ciudadano que estudia la biodiversidad del lugar y que participa en una mesa ambiental con la Secretaría de Ambiente, se enterara a través de una fuente que en el conocido sitio se pretenden intervenir entre 150 y 160 árboles.



Inclusive se ha dicho que en la zona se quiere instalar una cancha sintética; pero, sobre esto, el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) no se ha pronunciado, tras las indagaciones que le hizo EL TIEMPO ZONA.



Ante la inquietud, el Grupo Ecomunitario y otras asociaciones de vecinos de la Red Virrey, como la Asociación de Residentes del Chicó (Archi), la Corporación de Propietarios y Residentes del Barrio El Chicó y La Cabrera (Corpochicó) le solicitaron al Jardín Botánico (JB) que se reunieran con ellos para aclarar el tema.



“El 8 de febrero tuvimos una reunión con el Jardín Botánico, la Procuraduría y cerca de 20 vecinos que vinieron muy preocupados. Ese día, el JB negó que se fueran a intervenir 150 árboles y hasta nos dijeron que estábamos desinformando. Después nos enteramos de que sí pasaron una solicitud a la Secretaría de Ambiente para evaluar esa cantidad de individuos”, expresó María Stella Sáchica, del GE.



De hecho, en esa primera reunión con la comunidad, el Jardín Botánico aseguró que únicamente tienen permiso de la Secretaría de Ambiente para intervenir 45 árboles, los cuales ya fueron removidos y van a ser compensados, según la entidad.



“El IDRD, que administra el parque, nos ha remitido la notificación del concepto en la que se autoriza la intervención de 45 individuos que se encontraban en condiciones fitosanitarias deficientes y con susceptibilidad al colapso. Estando en campo solo talamos 29, ya que los 16 restantes se cayeron”, expresó el Jardín.



Sin embargo, EL TIEMPO ZONA, así como lo hizo el Grupo Ecomunitario cuando visitó la Secretaría de Ambiente, logró establecer que el 13 de febrero de este año se radicó en esa entidad una solicitud para evaluar otros 150 árboles. Aunque la solicitud no ha sido aprobada todavía por Ambiente, se acentuó la preocupación de la comunidad frente al futuro de estos elementos naturales.



“No queremos saber qué va a pasar con el parque cuando ya estén talando nuestros árboles. De los 45 sobre los que siempre nos hablan nos enteramos cuando estaban haciendo las intervenciones. No nos oponemos porque sí, ni decimos que acá no se pueda hacer nada, pero debe haber claridad”, expresó Beatriz Arango, representante de Archi.

No nos oponemos porque sí, ni decimos que acá no se pueda hacer nada, pero debe haber claridad FACEBOOK

TWITTER

Por eso, desde el pasado 17 de febrero, las asociaciones de la Red El Virrey todos los sábados a las 9:30 de la mañana están convocando a los ciudadanos vecinos o usuarios del parque en el CAI, para socializarles la preocupación que tienen.



Además recogen firmas que serán presentadas a las entidades distritales vinculadas al manejo de este espacio con las que se les pedirá que cualquier decisión que se tome frente al arbolado cuente con participación ciudadana.



“Todo se ha manejado con hermetismo. Nos hemos enterado de lo que ha pasado indagando directamente con las autoridades”, señaló Juan Caicedo, ecólogo de GE.



Caicedo además les hizo un llamado a las entidades involucradas en el asunto para que tengan en cuenta los estudios ambientales que varios expertos han hecho en este patrimonio del espacio público capitalino.



“A comienzos de febrero nos enteramos de que estaban plantando unos árboles. Nos dijeron que iba a ser 55 en total. Todos guayacanes. Si tuvieran en cuenta los estudios que se han hecho aquí sabrían que no es bueno sembrar solo un tipo de árbol, por la biodiversidad que hay en la zona. Este es un parque muy estudiado y con una comunidad involucrada deberían valorar eso antes de tomar cualquier decisión”, concluyó Caicedo.



Sobre la siembra que mencionó Caicedo, el Jardín Botánico respondió que se trata de la compensación de los 29 talados y 16 caídos: “El Decreto 531 del 2010 establece que el JB realiza la compensación de los árboles que remueve, a través de plantaciones. En El Virrey proyectamos plantar 61 árboles directamente durante este año”.

‘Representan riesgo’

Según el Jardín Botánico, la entidad realiza permanentemente evaluaciones a los árboles que están el espacio público. También explicó que no tienen conocimiento sobre planes que cambien la infraestructura del parque El Virrey.



“Estamos realizando una evaluación a los individuos arbóreos. Al revisar su estado fitosanitario evidenciamos muertes descendentes, pudriciones en fuste e infestaciones de plagas, entre otras afectaciones”, dijo la entidad.



Y añadió que en el parque hay árboles suprimidos por competencia, crecimiento deficiente, arquitectura pobre, interdistancias inadecuadas que impiden su desarrollo, pérdida de verticalidad que los hace susceptibles al volcamiento o existencia de especies, lo que representa un grave riesgo para la seguridad ciudadana, por lo que le dieron parte a la Secretaría de Ambiente sobre esos peligros.

VANESSA PEREA BONILLA

El TIEMPO ZONA

En Twitter: @ChapineroET