Concejo de Bogotá abre polémica por consumo de calmantes

Aunque hoy no hay ninguna alarma prendida por el abuso opioides, este miércoles el concejal Juan Carlos Flórez abrió el debate sobre el uso de calmantes y dijo que quiere alertar al respecto debido a que el consumo de sustancias está cambiando.

En este sentido, señaló que después del uso del pegante, hoy los tranquilizantes ocupan el segundo lugar en la variación de consumo de sustancias al pasar de 0,21 en 2009 a 0,51 en 2016, de acuerdo con el estudio de consumo de sustancias psicoactivas realizado en Bogotá.



“La advertencia es que en Estados Unidos, las drogas legales son hoy la principal fuente de las muertes por sobredosis”, indicó el concejal, al tiempo que hoy es la epidemia más grave que enfrenta ese país.

Sin embargo, el asesor médico de EL TIEMPO, Carlos Francisco Fernández, dijo que “si bien es un problema latente, en Colombia todavía esto no tiene una tendencia como la de Estados Unidos y por el contrario los elementos restrictivos sobre ese tipo de insumos potencialmente podrían incrementar las asimetrías que hacen que algunas regiones –de Colombia– no tengan la provisión de medicamentos suficientes para atenuar el dolor de los pacientes. Desafortunadamente el país ha luchado mucho para tener esto y que ha sido regulado de manera específica por el Fondo Nacional de Estupefacientes. Las cifras de esta organización que es el monopolio en función de los opioides, definitivamente no muestran que exista un problema grande pero no es una alarma todavía”, dijo el experto.

Durante el foro contra el uso indebido y el tráfico ilícito de drogas, que tuvo lugar ayer en el Concejo de Bogotá, Flórez llamó la atención de toda la sociedad y advirtió que “todos estamos cruzados de brazos” frente a la problema de la prevención y rehabilitación del consumo de drogas.



En este sentido, el concejal advirtió que en Estados Unidos las drogas que hoy generan mayores problemas a esa sociedad son los opioides que se venden de forma legal con fórmula médica.



Contó que en estos momentos, en esa nación cursa una demanda contra varias farmacéuticas liderada por la mitad de los gobernadores de los estados de la Unión y de los alcaldes de las ciudades por la epidemia que se desató con drogas legales.



Según las cifras entregadas, esta situación golpeó las finanzas de Estados Unidos de tal manera que, solo en el 2016, le costó el equivalente a la mitad del producto interno bruto (PIB) de España. Esto es un poco más de 500 billones de dólares en los últimos años, y los economistas lo han calculado en un trillón de dólares desde el 2001.



Es ahí donde este concejal llama la atención no solo en Bogotá, sino en todo el país, pues, a su juicio, no hay una política integral para la prevención y rehabilitación de los consumidores de drogas ilícitas en Colombia, y que hay que prevenir desde frente a las lícitas.

Nos encontramos con una expansión del consumo de drogas que tiene los pegantes en el primer lugar y afecta mucho a los niños y los jóvenes de los barrios populares. Luego, en el segundo lugar, están los calmantes, y sobre eso es mi advertencia: la epidemia ya no es la cocaína, ni la heroína ni las otras drogas sintéticas, sino que son los opiáceos que se venden legalmente y hoy son la fuente de una epidemia gravísima en Estados Unidos. Por eso lo advertimos aquí hoy, a tiempo”, precisó el concejal.



En cuanto a los recursos, lo que señala Flórez es que solo hay poco más de 5.000 millones de pesos para salud mental y para recuperación de las drogas, sumados a esfuerzos que se hacen en Santa Clara y Pablo VI de Bosa.



La concejal Xinia Navarro, del Polo Democrático, señaló que el tema debe tratarse con un enfoque de salud pública.



La Secretaría de Salud informó que entre las acciones de prevención que se realizan está Sintonizarte, que cubre 383 sedes educativas y es implementada a través de las subredes de salud: 65 en el sur, 96 en el suroccidente, 127 en el norte y 95 en centro oriente”.



También operan la línea de orientación psicoactiva y los servicios de orientación para jóvenes con consumos iniciales, que cuenta con ocho equipos psicosociales en el Distrito.



REDACCIÓN BOGOTÁ

