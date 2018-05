Indignación por muerte y tortura de niñas en Soacha y Bogotá

Más de cien personas se dieron cita en la noche de este viernes en el centro de la capital del país para rechazar los hechos de violencia que se presentaron en los últimos días contra dos niñas de tres años en Bogotá y Soacha.

La manifestación se concentró en la calle 22 con carrera 15, en la localidad de Santa Fe, un convulsionado sector del centro de la ciudad. Fue precisamente en esta zona, la noche del 30 de abril pasado, donde agredieron a una niña quien, al parecer, estaba siendo cuidada en un lugar que no contaba con las condiciones mínimas para su protección.



Esta pequeña, de acuerdo con información que brindó el coronel Javier Martín, comandante operativo de la Policía de Bogotá, fue llevada por un hombre desconocido –a quien ya le siguen la pista–, hasta el hospital El Guavio, donde la abandonó. Por la gravedad de las heridas, la menor tuvo que ser trasladada a la clínica Santa Clara.

“Invitamos a los padres de familia para que no abandonen a los niños o los lleven a lugares que no son adecuados”, sostuvo el oficial quien indicó que el CTI de la Fiscalía ya está adelantando las indagaciones para determinar quién es el responsable de las agresiones. También se ofreció una recompensa de $ 5 millones para quien dé información sobre ellos.



Por su parte, la directora regional del ICBF Bogotá, Diana Arboleda, dijo que la menor ya está bajo la protección del Instituto. “La niña llega al hospital en condiciones críticas, tiene varios signos de maltrato y de que fue víctima de acciones de tortura, pero esperamos que su salud evolucione”, manifestó la funcionaria.



Arboleda también señaló que la menor de edad, quien al cierre de esta edición se encontraba con pronóstico reservado en la Unidad de Cuidados Intensivos del hospital Santa Clara, ya había estado bajo la protección del ICBF.



Sin embargo, en el 2017, la niña pasó a manos de su abuela, en Yopal, Casanare, quien denunció que esta había sido raptada por su madre, y que desconocía dónde estaba.



“La abuela se acerca a la sede en Casanare e informa que la mamá de la niña se la llevó y que desconoce el paradero. De inmediato se activan los protocolos de búsqueda con las autoridades responsables, y no se sabe más hasta que aparece el lunes”, comunicó la directora de la regional Bogotá del ICBF. Por otro lado, las autoridades también capturaron a un hombre de 21 años quien sería el responsable de acabar con la vida de su hijastra de 3 años en el municipio de Soacha la madrugada del 28 de abril.



De acuerdo con versiones oficiales, el hombre habría quedado encargado del cuidado de la hija de su esposa, pero al no tolerar el llanto de la pequeña, la golpeó en varias ocasiones, lo que finalmente ocasionó su muerte. El sujeto será procesado por homicidio agravado.



BOGOTÁ