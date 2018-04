Habitantes del Salitre rechazan instalación de un semáforo

Pese al torrencial aguacero de este lunes, varios habitantes del barrio Salitre, en el occidente de la ciudad, se reunieron para rechazar la instalación de un semáforo que quedaría ubicado en la avenida Esperanza con calle 68B.



Según la comunidad, esto afectaría la movilidad de los vehículos que transitan de norte a sur y dificultaría el ingreso de los carros particulares a los conjuntos residenciales.

Durante la jornada, se hizo un plantón sobre la calle 68B. Allí, los manifestantes retuvieron el tráfico durante dos y tres minutos simulando el tiempo que duraría el semáforo en rojo y con ello quisieron demostrar el trancón que se formaría sobre el puente de la avenida Esperanza.



Además de esto, otra amenaza es la seguridad de los menores que cruzan esta calle. Según la comunidad, el separador de la vía se ha convertido en un espacio de ocio para niños y jóvenes debido a la presencia de un parque y una pista de patinaje.

La presidente de Asosalitre (Asociación de copropiedades de Ciudad Salitre), Elvira de Maldonado, afirma que la comunidad está sugiriendo un deprimido en este punto para no obstaculizar el paso.



"Llevamos dos años y medio tratando con las entidades encargadas, no hemos encontrado ningún apoyo. Incluso la Secretaría de Movilidad no tuvo en cuenta nuestra opinión, dijeron que el semáforo en este punto lo iban a instalar así la comunidad no estuviese de acuerdo", denunció.



Por su parte, la Secretaría de Movilidad anunció que el objetivo de este semáforo es mejorar las condiciones de seguridad vial, ofreciendo un paso peatonal seguro. Adicionalmente, esta señal de tránsito eliminará la posibilidad de realizar maniobras riesgosa, situación que protagonizan algunos conductores.



Esta medida se enmarca en el Plan de Implantación del Centro Comercial y Empresarial Plaza Claro ubicado en la carrera 68 A No. 24B-20. Los resultados del Estudio de Tránsito, presentado por la empresa de Telecomunicaciones Claro, muestran que actualmente circulan alrededor de 1.000 peatones en la hora pico y se estima un aumento del volumen peatonal por las nuevas dinámicas que tendrá el sector, concluyó Movilidad, defendiendo la instalación del semáforo.

BOGOTÁ