Así amanece el ambiente en Bogotá por partido de la selección

Adrián Bermúdez y Alexandra Varela acordaron salir de sus casas una hora antes de lo acostumbrado para llegar a las 7 de la mañana a la carrera 15 con calle 79, donde se reunirán a ver el partido debut de la Selección. Los dos están de acuerdo en que la emoción del encuentro futbolero no se vive bajo las cobijas.

“Preferimos madrugar y desayunar cerca del trabajo mientras vemos el partido. Escogimos un lugar que, con pantallas gigantes y buen sonido, nos da un poco de esa emoción que no hemos tenido este año por culpa de los horarios”, argumenta Bermúdez.



Ambos, vestidos con la camiseta del seleccionado colombiano, irán así a trabajar. “Es que cuando juega Colombia, se vale vestirse así para ir a laborar”, agrega Alexandra.



En la empresa en la que trabaja William López, en cambio, sus jefes dispusieron de una serie de espacios dentro de la compañía para que los trabajadores disfrutaran del partido desde allí.



“Nosotros preguntamos al área de recursos humanos si existía la posibilidad de ver los partidos de la Selección Colombia y, a cambio, recuperábamos ese tiempo trabajando”, explica López. Ante la petición de los empleados, la compañía Saviv les informó que dispondrá de pantallas para que los días 19 y 28 de junio, todos sus empleados sintonicen el encuentro. A cambio, saldrán una hora más tarde.



Álvaro Delgado, en cambio, desde la noche anterior armó al menos 50 empanadas con la ayuda de su esposa. Su vivienda se convirtió en el estadio oficial de su grupo de amigos, quienes con comida y bebida disfrutaron de la tradición futbolera.

Dónde verlo

1. Tres pantallas gigantes al aire libre, una en El Virrey

El debut de nuestra selección se ve en las pantallas ubicadas en los parques Santander (en el centro), Cayetano Cañizares (Kennedy) y El Virrey (Chicó). Recuerde que está prohibida la venta y el consumo de bebidas alcohólicas; no se puede lanzar harina, espuma ni agua en la calle. Los menores de edad deben asistir en compañía de un adulto.

2. Restaurantes abiertos desde las 6 de la mañana

El Golazo (carrera 15 n.° 79-28) abrió las puertas a las 6 de la mañana para trasmitir el partido en una pantalla de cinco metros y disfrutar desayunos mundialistas. Menús mexicanos y colombianos se diseñaron en Lunch’,n go (calle. 148 n.° 19-44) para asistir al lugar desde las 7 a. m. O, si solo desea tomarse un café, puede ir a Latte King (carrera. 15 n.° 75-53) y disfrutar del 2 x 1 en sus bebidas calientes.

3. Zona cervecera en el W y ‘carta mundialista’ en NH

Desde las 5 a. m. hasta las 11 p. m., el Hotel W (carrera 9.ª n.° 115-30) tendrá abiertas las puertas del W Beer Garden by BBC, un espacio donde se puede disfrutar de desayunos típicos colombianos, cerveza artesanal local y fútbol. Los hoteles NH también tienen en todos sus restaurantes una ‘carta mundialista’ de desayunos y cenas.

4. Si empezó a verlo en casa, evite salir en el intermedio

La transmisión del partido podrá verse por canales nacionales y por suscripción. No es recomendable salir de afán en el intermedio del partido a su lugar de trabajo; recuerde que la velocidad máxima permitida es de 60 km/h. Si va en bicicleta, calcule si alcanza a llegar en 15 minutos (lapso entre el primer y segundo tiempo).

5. Hay empresas mundialistas

Si llegar a la oficina después del partido no es una opción, empresas como Bavaria colocaron televisores en todos los pisos, y el edificio fue decorado con imágenes gigantes de James, Dávinson Sánchez, Carlos la ‘Roca’ y Óscar Murillo. Incluso, en EL TIEMPO se instaló una pantalla y se invitó a traerse puesta la camiseta de la Selección Colombia.

6. Centros comerciales abren sus puertas a las 7 a. m.

Unicentro, Fontanar, Plaza Imperial, Bulevar, Plaza Central y Salitre Plaza, entre otros, abren sus puertas a partir de las 7 a. m. para transmitir el partido de nuestra selección en las zonas VIP y así disfrutar de esta fiesta mundialista.

A la hora de celebrar

- Recuerde la medida de pico y placa, entre las 6 y las 8:30 a. m. Calcule su tiempo; si la intención es usar el carro para llegar a ver el partido antes de las 7 a. m.



- Aunque muchos son los que andan de afán por no perderse siquiera el himno nacional previo al partido, no exceda el límite de velocidad permitido en Bogotá: 60 kilómetros por hora.



- Evite jugar a ser Maradona en las vías, no es necesario ‘regatear’ a los vehículos que están por delante. La mejor opción es salir con tiempo del hogar.



- Que el alcohol no opaque la fiesta del gol. Si quiere ingerir licor después del partido, deje las llaves del vehículo. Si es peatón, tómese una y no más, cosa que no vaya por las calles exponiéndose a un accidente.



- Si usted es de los fanáticos que acostumbra llevar harina para arrojársela a los demás, mejor utilícela para preparar el desayuno. Así se evita líos con los demás y previene posibles siniestros vehiculares.



REDACCIÓN EL TIEMPO ZONA

Zona@eltiempo.com