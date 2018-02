Las propuestas para reducir los accidentes en vía La Calera

La subida al peaje de Patios sigue siendo un corredor peligroso para los usuarios. A los más de 4.400 vehículos que transitan por el lugar cada día, según la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), se suman 5.700 ciclas que completan el ascenso cada domingo; ese día suben 1.400 automotores.

De hecho, este flujo de transportes público y privado, que satisfacen el crecimiento de habitantes de La Calera (más de 300 personas por año, según proyecciones del Dane), ha generado un incremento en la accidentalidad de esta salida de Bogotá.



El pasado fin de semana, Óscar Maldonado, un ciclista de 50 años, fue atropellado por una camioneta sin frenos, durante la bajada de Patios, y perdió la vida. Sin embargo, él no ha sido la única víctima fatal, ya que el año pasado se registró otra muerte, la de Gerardo Romero.



Y a estas cifras se suman las de ciclistas heridos: 17, desde hace cinco años, siendo el 2016 el de mayor accidentalidad (cinco casos), según los registros de Secretaría de Movilidad.



Estos trágicos hechos han desembocado además en un debate entre biciusuarios, residentes del barrio San Luis (aledaño a la vía La Calera) y conductores. A tal punto que la solicitud de estos dos últimos ha sido que no se permitan las ciclas en este trayecto.



En septiembre del 2017, vecinos de esta vía exhibieron un cartel que decía ‘La vía La Calera no es ciclovía’, cuando una caravana de 3.000 ciclistas coronó el ascenso a Patios durante la celebración de la Semana de la Bici.



“Una petición así es inviable. Ninguna vía, como indica la ley, es exclusiva para carros. Aparte, el ascenso a Patios es una patrimonio deportivo para Bogotá desde hace más de 40 años”, señaló Fabián Munar, referente de la bicicleta en la capital.



Pero el aumento de la accidentalidad no parece coincidir con las medidas que la Secretaría de Movilidad ha implementado en esta vía desde el 2016, entre estas están los refuerzos en la señalización de postes y en calle, taches reflectivos y presencia de la Policía y del Ejército desde las 4:30 de la mañana.



“Estas medidas no tienen efecto si no hay cultura, tanto de conductores como de ciclistas. Quienes manejan deben ser conscientes de que esta vía es compartida, y que deben bajar su velocidad”, comentó Iván Vegochea, director de Chapibici, un colectivo que sube todos los martes a Patios.



Por otra parte, en cuanto a los comportamientos reprochables de los ciclistas se registran: más de una bicicleta ocupan el carril izquierdo de la vía, excesos de velocidad durante la bajada y “circulación de niños menores de ocho años en una vía estrecha y peligrosa, como este ascenso”, mencionó María Isabel Ramírez, vecina del Verjón Bajo, sector cercano a la vía La Calera.



Ante esta situación se han escuchado propuestas como la construcción de una vía alterna a Patios o la instalación de un bicicarril en el ascenso. Incluso, algunos grupos de ciclistas han optado por evitar la subida. “Es una vía muy angosta, las bajadas son muy cerradas y hay muchos huecos. Preferimos hacer recorridos por otras vías como el alto del Vino”, manifestó Walter García, líder del colectivo Fontirrueda.



Por lo pronto, el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) contempla seis posibilidades distintas para construir otra conexión vehicular entre Bogotá y La Calera. Una de las más sonadas, conforme a la entidad, es un túnel que se proyecta desde la calle 100 hasta el municipio vecino.

Qué tan factibles son estas opciones

Probable: otra vía a la calera

​

​El IDU y la ANI estudian la posibilidad de construir una vía de conexión alterna Bogotá-La Calera. Uno de los proyectos, por la calle 100, tendría una longitud de 6,7 kilómetros, de los cuales 3,2 serían a cielo abierto y 3, 5 de túnel, con una velocidad promedio de 60 km/h. El costo de la obra sería de 946.000 millones de pesos y su construcción duraría tres años.



Poco probable: construir bicicarril



El director del Observatorio de Movilidad y Logística de la Universal Nacional, José Stalin Rojas, propone la construcción de un carril exclusivo para ciclistas en la vía Patios-La Calera. Ante esto, el IDU respondió que esa es una política que debe ser estudiada primero por la Secretaría de Movilidad, entidad que aún no ha manifestado su posición frente a la propuesta.



Cuestionado: restringir horarios



Algunos ciudadanos han propuesto que la subida a Patios tenga horario para ciclistas, en especial los domingos, día en que el ascenso es masivo. Según José Stalin Rojas, el comportamiento de la movilidad ese día de la semana es diferente, por lo que se requieren medidas especiales. Movilidad hará hoy una rueda de prensa en el punto La Paloma para hablar del tema.



