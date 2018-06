Así se prepara Bogotá para gozarse el Mundial

Queda un día para el pitazo inicial. Con pantallas gigantes en parques, brunch, menús tricolores para el almuerzo, exposiciones de camisetas y actividades de ciencia de Maloka para conocer la fuerza al patear un balón, la capital le da la bienvenida a Rusia 2018.

Pantallas

Parques públicos, una buena elección para ver los partidos



Según el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD), se instalarán 16 pantallas en los parques Santander, Nacional, El Tunal, Chuniza (Usme), El Virrey y Villa Luz, entre otros. Podrá compartir en familia y con amigos las emociones del partido Colombia-Polonia, las demás transmisiones están por confirmar. El tamaño de estos proyectores será de seis metros de altura por cuatro metros de ancho y cinco metros de alto por tres de ancho.

Bares

Negaron la venta de licor en bares antes de las 10 de la mañana



La Secretaría de Gobierno negó la solicitud de Asobares para expender bebidas alcohólicas antes de las 10 a. m. Sin embargo, dio aval para abrir establecimientos a las 7. Algunos bares, como Bogotá Beer Company y Draft anunciaron que abrirán sus puntos de venta a partir de las 7, 8 y 9 de la mañana y ofrecerán desayunos, cervezas y cócteles sin alcohol. Sin embargo, se puede comprar licor en supermercados desde las 7 a. m.

‘Brunch’ mundialista

Los restaurantes alistan su mejor menú mañanero



El as bajo la manga de estos lugares, a raíz de que los partidos van de 7 a. m. a 1 p. m., son los 'brunch' que podrá disfrutar en familia. En Río, ubicado en la calle 69 n.° 10.ªA-19, se ofrecerán desayunos típicos colombianos y se habilitará un espacio para 30 personas con pantalla gigante. Otra opción es Cueva Colombia, en el que se realizarán pollas mundialistas. Además, en Lunch’n go –calle 148 con av. 19– se brindarán desayunos mexicanos.

Partidos en la oficina

WeWork de Usaquén con pantallas y pollas para las empresas



Pollas mundialistas y pantallas para ver los partidos son las apuestas de las empresas, ya que el grueso de los cotejos mundialistas se jugarán en horario laboral. En el WeWork de Usaquén, carrera 7.ª con 116, en donde tienen su sede grandes empresas como Lupatech (servicios petroleros), Ideas Media y Almundo.com.co (agencia de viajes) entre otras compañías, se habilitarán zonas para ver los partidos, con comida y bebidas. Incluso, el ganador de la polla se llevará tiquetes aéreos.

Exposiciones futboleras

Colecciones de camisetas y figuras en centros comerciales



Las camisetas que usaron en clubes y selecciones Maradona, Pelé, el ‘Pibe’ Valderrama y otras leyendas del fútbol están expuestas en el centro comercial Parque La Colina (avenida Boyacá con calle 145). La muestra, en la que también hay guantes y trofeos, estará disponible entre junio y julio.



En ‘El estadio más emocionante del fútbol’, de Centro Mayor, encontrará 12 leyendas del fútbol en tamaño real, como Messi,Cristiano Ronaldo y Buffon, para poder tomarse fotos con estos personajes.

‘Crack' cerca de los fans

Los centros comerciales también se unen a la fiesta



Durante la temporada mundialista disfrute de una cancha de fútbol para realizar sus mejores jugadas y responda preguntas futboleras que aparecen en la pantalla del camerino en Santafé; narre los goles de la Selección Colombia en el karaoke de Fontanar; juegue junto a los futbolistas Willington Ortiz y Léider Preciado en Salitre Plaza; realice los talleres infantiles del Mundial en Palatino y el 19, 24 y 28 reciba obsequios mundialistas en Plaza de las Américas.

Hoteles

‘Cartas mundialistas’ en los principales hoteles de la capital



Desayunos del mundo: continentales, americanos, saludables y calentados regionales, junto con la transmisión de los partidos de fútbol, serán el fuerte de los 10 NH Hotels de la ciudad; así mismo, el hotel Victoria Regia (carrera 13 n.° 85-80) tendrá un after office y lunch en el que transmitirá todos los partidos de la mañana y mediodía, y quienes asistan a los eventos podrán participar en la gran rifa de la polla mundialista del 25 de junio.

Maloka

La ciencia detrás del fútbol llegará a Maloka



Por medio de un sensor de movimiento, los visitantes de Maloka (carrera 68D n.° 24A-51) podrán recrear su propio tiro libre, entender la fuerza que se utiliza al patear un balón y comparar sus resultados con los mejores futbolistas a nivel mundial, como Gareth Bale y Jürgen Damm, entre otros. Igualmente, podrán narrar un partido, gritar goles y conocer los efectos en el cuerpo cuando estas emociones ocurren en el juego.

Para no estar ‘fuera de lugar’

En la Vía: Con la campaña ‘El partido de la vida’, el Distrito recomienda a los ciudadanos no conducir bajo los efectos del alcohol y respetar las señales de tránsito.



Para Celebrar: No lanzar harina, espuma ni agua a la calle ni a las personas; esto está prohibido en el Código de Policía y puede alterar el orden público.



Con los niños: No descuidar a los menores de edad en los lugares de aglomeración. Informar a la línea 123 para reportar cualquier emergencia.

Las curiosidades también se toman las calles

Como es costumbre, cada vez que llega el máximo certamen del fútbol, el artículo más apetecido por los aficionados de la Selección Colombia es la camiseta original, cuyo precio es de 189.900 pesos para hombre o mujer y 129.900 para niños. Por su puesto, hay quienes comercializan la versión pirata de estas prendas en las aceras y hasta en las rotondas vehiculares desde 25.000 pesos, aunque, para estos días, ya se están vendiendo en 45.000.

Banderas para los carros y versiones pequeñas de la copa del mundo son algunos productos. Foto: Carolina Pava / EL TIEMPO

Además de la indumentaria oficial de la Selección, el balón oficial del Mundial (Telstar) es de los productos más buscados, en especial por los niños; cuesta 89.900 pesos. Las gorras originales, para quienes piensan ver los partidos en parques públicos o espacios abiertos, se pueden conseguir por 64.900. Las bufandas, para las frías mañanas de alentar al equipo patrio, están a 50.000 pesos.



Uno de los objetos que no pierde vigencia desde el Mundial de Sudáfrica es la vuvuzela, que se puede conseguir por un precio que oscila entre los 4.000 y los 12.000 pesos. Manillas y llaveros se pueden conseguir por 2.000, mientras que las banderitas para los carros cuestan 7.000. Para quienes tienen el Panini, aún se están cambiando las láminas: tres sobres por el precio de dos.

REDACCIÓN EL TIEMPO ZONA

ZONA@ELTIEMPO.COM