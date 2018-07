El colectivo que lo lleva a pedalear así no tenga bicicleta

“Vimos paisajes hermosos, flores, la cascada del Hoyo, cultivos de fresa y una piscina hermosa con un aspecto lúgubre; tomé muchas fotos, me encantó porque Sibaté no tiene la fama de ser un atractivo turístico, y es una joya”, cuenta Angélica Peña, una de las pedalistas que rodó con Bici Tour Sibaté.

Todas las personas

Perico y el alto de San Miguel son algunas de las veredas que frecuentan los participantes del trayecto que organiza este colectivo: “Vemos paisajes y recorremos todo tipo de terrenos; si las personas quieren rodar con nosotros y no tienen bicicleta, nosotros le otorgamos una. Eso sí, tienen que llamarnos con anticipación para poder apartarla”, explica Eddy González, uno de los fundadores.



A estos recorridos que duran cuatro horas pueden asistir deportistas de alto rendimiento o ciclistas aficionados, pero lo que los diferencia de otros grupos es que también son bienvenidos aquellos que no montan en bici frecuentemente, e incluso quienes no tienen. “Rodamos con una señora de 55 años, la mayoría del tiempo estuvo con la bicicleta en la mano pero disfrutaba de los paisajes. (…) Nosotros tenemos mucha paciencia, no importa el estado físico de los pedalistas, ya que es un tour, no una competencia”, relata Eddy.



“Cuando fui a rodar con ellos había una persona que tenía un estado físico muy bajo y Eddy lo esperaba, no se apresuraba por el tiempo; sencillamente, el objetivo del guía era que esa persona llegara a la meta”, recuerda Angélica Peña.

Eddy González y Bibiana Alarcón fundaron el colectivo en el 2015 con el fin de promover el ciclismo a personas de todas las edades. Ellos ruedan un kilómetro con los participantes para evaluar el rendimiento del grupo; si van muy cansados o llevan un ritmo lento, entonces replantean el recorrido para que todos puedan culminar el recorrido.



Bici Tour Sibaté ha tenido la visita de personas de Brasil, México, Reino Unido, Canadá, Venezuela y España: “Ellos son los que más se asombran con el paisaje, manifiestan que sienten una mejor calidad de aire y se sienten tranquilos cuando hacen contacto con el área rural”, relata Eddy.



El recorrido tiene un costo de 30.000 pesos por persona, el cual incluye el préstamo de la bici, el casco, merienda y la compañía de dos guías expertos.



“Es muy económico; es lógico que cobren porque nos dan todo. Este plan es ideal para las personas que viven en la ciudad y lo único que ven son carros y contaminación. Uno se desconecta completamente; incluso es una terapia estar rodeado de tanta naturaleza. Yo, por ejemplo, fui con unos amigos que se la pasan trabajando; terminaron encantados y esa semana no estuvieron tan estresados como de costumbre”, afirma Daniel Castro, de 33 años, quien ha salido a rodar en los tours que ofrece el colectivo.



“Una vez fuimos con una señora bastante robusta; también iba con su hija, que no tenía un estado físico de deportista. Nadie del grupo se le burló ni tampoco hicieron comentarios pesados, todos parábamos con ella, y aprovechábamos para tomar fotos. Ella se sintió muy contenta cuando llegamos a la meta”, relata Daniel.



La visita a una cascada, el verde del pasto, los cultivos de fresas son los atractivos que resaltan quienes han viajado con el colectivo para tomarse un respiro. “Me gusta porque es un grupo muy incluyente”, resalta Andrea Cárdenas.



Y cómo no pensarlo si desde niños hasta adultos mayores de 60 años se han pegado la escapadita; “se programa la ruta deseada, si es de alto rendimiento o si es de paseo. Según tu requerimiento, Eddy la programa”, cuenta Andrea Páez, biciusuaria.



“Los que vivimos en la ciudad deberíamos tener esos momentos de tranquilidad y relajación que solo se viven en el campo. Está comprobado que muchas enfermedades se gestan por vivir estresado, pegado al trabajo o por no hacer ejercicio; cambiar esa rutina, ser amigable con el medioambiente y subirse a la bicicleta para alejarse de la ciudad nos da vida y salud”, concluye Daniel.

Prevenga enfermedades

Según la Secretaría de Salud, el sedentarismo y la inactividad física son los principales factores de riesgo que se pueden modificar para mejorar las condiciones de vida. Hacer ejercicio de manera regular reduce entre 20 y 35 % los riesgos de sufrir enfermedades cardiovasculares; entre 26 % y 28 % de hipertensión; entre 20 % y 30 % de cáncer de mama, diabetes y accidentes cerebrovasculares, y entre 30 % y 40 % de cáncer de colon.



LUISA SÁNCHEZ

Especial para El Tiempo

En Twitter: @lusanchez1240

Bogotá