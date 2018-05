La Calera lanza tres rutas seguras para los ciclistas

Por los casos de robo de bicicletas en la zona rural de La Calera, Cundinamarca, la Administración de ese municipio implementó un plan de rutas seguras en tres vías terciarias los fines de semana.



Esto a raíz del último acontecimiento de inseguridad ocurrido a principios de abril, cuando tres deportistas que practicaban ciclomontañismo en la vía al páramo de Chingaza, sobre la zona rural de La Calera, fueron interceptados por cinco delincuentes que los amenazaron con armas de fuego.



Según relataron en su momento las víctimas, en horas de la mañana de ese sábado recorrían el sendero por el que transitan con frecuencia deportistas con bicicletas de alta gama, y los delincuentes les cerraron el paso.

A uno de ellos le rompieron su camiseta y con esta amarraron a los tres ciclistas; los despojaron de dinero, relojes y hasta de sus cascos. Los hicieron caminar montaña arriba por un sendero y los retuvieron por más de una hora, amenazándolos de muerte.



Para evitar estas situaciones, Ana Lucía Escobar, alcaldesa de La Calera, explicó que ahora los deportistas contarán con acompañamiento de la Policía Nacional, de Carabineros y del Ejército Nacional para adelantar sus recorridos.

¿Cómo operará?

Este proyecto de rutas seguras funcionará los fines de semana, y para ello los ciclistas deberán llegar entre las 7 y 8 de la mañana al parque principal del municipio, registrarse en el puesto habilitado por la Alcaldía, y allí los uniformados de turno les indicarán cuál será el recorrido que se adelantará ese día.



“Brindaremos vigilancia a un sendero por día, dado que no podemos disponer de todos los policías para no descuidar la seguridad del municipio. Las vías terciarias que acompañaremos son las que dan hacia el municipio de Sopó, hacia el sector de Mundo Nuevo, y la que lleva a Chingaza, donde se presentó el último robo”, explicó Escobar.



La mandataria les recomendó a los ciclistas unirse a estos grupos. “Les pedimos que no anden solos, pues el municipio tiene 600 kilómetros de vías terciarias en donde se puede hacer ciclomontañismo, y lamentablemente no podemos vigilarlos todos”, afirmó.

Ruta 1: La Calera - Chingaza

Ruta 2: La Calera - Mundo Nuevo

Ruta 3: La Calera - Sopó

