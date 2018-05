Activan plan de contingencia por tres meses en relleno de Doña Juana

Las fuertes lluvias de las últimas semanas, el peso del agua podrida que produce la basura (lixiviados), los gases que se acumulan debajo de millones de toneladas de desperdicios, la proliferación de moscas, el mal estado de las vías y los interminables trancones de camiones recolectores esperando poder descargar evidenciaron una serie de problemas que se viven actualmente en el interior del relleno sanitario de Doña Juana.

Para comenzar, Carlos Vega, director técnico del Centro de Gerenciamiento de Residuos (CGR) que opera el relleno, afirmó que a finales de abril tuvieron que salir de la terraza que estaba autorizada para disponer la basura con el fin de evitar posibles derrumbes de residuos y explosiones.



Esta situación se presentó como consecuencia de la presión de los materiales que están allí acumulados. Los instrumentos de control, explicó el experto, detectaron altas presiones por los gases acumulados, por los lixiviados que, sumados a los torrenciales aguaceros, ejercieron mayor peso sobre las miles de toneladas allí depositadas.



Dijo que por esa situación se trasladó la operación a otra zona como plan de contingencia, y estimó que en tres meses la problemática esté superada.



Pero la realización de estas acciones de emergencia en la nueva terraza desencadenó un nuevo problema: las vías de acceso. En menos de 15 días, el CGR tuvo que intentar habilitar el ingreso de camiones por caminos que no estaban listos para recibir más de 700 viajes de los vehículos compactadores. De ahí que se han presentado trancones hasta de seis horas en fila, una situación que se ha reflejado en la recolección de residuos.



Se calcula que a diario Doña Juana recibe más de 6.300 toneladas, la mayoría en camiones viejos que operan de forma transitoria mientras llega la nueva flota de vehículos. Muchos de estos automotores, señala CGR, no tienen las condiciones adecuadas para la operación y se varan en la mitad del camino, lo que se suma al mal estado de las vías del nuevo sitio de disposición.



A todas estas dificultades se agrega la queja del consorcio porque no le han pagado desde hace dos meses la operación. Esto debido al empalme con el nuevo esquema de aseo que comenzó a operar hace poco más de tres meses.



Cada mes, el consorcio CGR recibe en promedio unos 3.800 millones de pesos por el tratamiento de los lixiviados y la disposición de los residuos. Se espera que esta semana, cuando se cierra el primer ciclo de facturación, el Distrito gire los cerca de 6.000 millones de pesos que le deben a CGR.



El martes, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) informó que se “impuso medida preventiva de suspensión inmediata de la disposición de residuos sólidos en la Terraza 1 de la zona Optimización Fase II de la zonas VII y VIII del Relleno Sanitario Doña Juana, tras observar técnicamente que en las condiciones actuales no se garantiza una operatividad adecuada”.



En comunicado de prensa, la Anla dice que la medida tiene como propósito “prevenir la ocurrencia de procesos de inestabilidad en la masa de los residuos dispuestos en esta zona del relleno, debido al aumento en la presión de poros o la ocurrencia de explosiones en el interior de los depósitos”.



Por su parte, la directora de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (Uaesp), Beatriz Cárdernas, le dijo a EL TIEMPO que desde hace varias semanas alertaron de estas dificultades al consorcio CGR.



BOGOTÁ