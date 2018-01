Piden subir $ 15 el minuto de parqueo para tapar el hueco en SITP

Un recaudo anual de alrededor de 300.000 millones de pesos espera recibir en la primera fase la Administración Distrital, si el Concejo le aprueba un proyecto de acuerdo que establece el cobro de 15 pesos, en promedio, el minuto por concepto de una tasa por estacionamientos en la ciudad.



La Alcaldía quiere destinar estos recursos para tapar el hueco financiero del Sistema Integrado de transporte Público (SITP).

“Hemos presentado al Concejo de Bogotá el proyecto de acuerdo que nos permite usar una herramienta que nos da el Gobierno en el Plan Nacional de Desarrollo para generar salvavidas a los sistemas de transporte masivo. Esto tiene que ver con el cobro de una contribución al estacionamiento, que va hacer utilizada en la financiación de la mejora del transporte público”, aseguró el secretario de Movilidad, Juan Pablo Bocarejo.



Esta contribución, que llegaría a las arcas del Distrito y no a la de los dueños de parqueaderos, sería invertida en mejorar el SITP que hoy, según cifras de TransMilenio, tiene un déficit de 594.000 millones de pesos.

Si la aprueban, la contribución dependerá de la zona, hora del día y estrato del predio donde se encuentre el estacionamiento público, y solo se causará en las primeras dos horas de parqueo. Por ejemplo, en una zona de actividad comercial de estrato 3, con bajo acceso al transporte público y bajo nivel de congestión vehicular, se pagaría una contribución de $ 8 por minuto, por máximo 2 horas.



En un centro empresarial localizado en una zona estrato 6, con alto nivel de congestión y alto acceso al transporte público, se pagarían $ 22 por minuto, por máximo 2 horas.



En un sector industrial con estrato 4, con alto acceso a transporte público y bajo nivel de congestión, se pagaría una contribución de $ 13 por minuto, por máximo 2 horas.

Y en un sector residencial, estrato 1 o 2, con escaso acceso a transporte público y bajo nivel de congestión vehicular, no se pagaría contribución.



Esta propuesta en su momento hizo parte del paquete del proyecto de acuerdo que el Distrito presentó para el parqueo en vía, pero no fue aprobado por el Concejo y la Alcaldía la volvió a presentar.



Eduardo Bayón, gerente de CityParking manifestó que esta contribución solo sería para el 11 por ciento de conductores de carro que son los que utilizan parqueaderos o parquea en un sitio legal. “Así las cosas, el Distrito solo recaudaría 59.000 millones de pesos y no $ 300.000 como dicen, dinero que no sería una solución para mejorar el SITP. Además subiría de tajo 15 pesos la tarifa lo que haría que el parqueo informal ilegal se incremente en la ciudad”, agregó Bayón.

