Alcaldes locales de Bogotá ya presentaron renuncia protocolaria

Luego de que la Alcaldía de Bogotá les solicitara la renuncia protocolaria a los alcaldes locales de la ciudad por los señalamientos de presuntos casos de malos manejos en los procesos de contratación, los mandatarios presentaron su dimisión en la noche de este miércoles.El único alcalde al que no se le aceptó la renuncia fue al de Barrios Unidos por presentar problemas de salud.

Fuentes de la Alcaldía recordaron que desde comienzos de año el alcalde Enrique Peñalosa, advirtió del cuidado que se debe tener en los procesos de contratación pública. Dos meses después, se presentaron las renuncias de los alcaldes locales de Los Mártires y Teusaquillo.



Esta decisión se tomó luego de las denuncia que han venido realizado desde diferentes sectores, en particular por la Personera Distrital, Carmen Teresa Villamizar, quien este miércoles alertó sobre presuntas irregularidades en la contratación en las localidades de Bosa y Santa Fe.



A esto se suman los otros señalamientos que adelanta ese organismo de control en Los Mártires, Teusaquillo, Barrios Unidos, Suba, Fontibón y Usaquén.



En horas de la mañana de este miércoles, la Personería Distrital, señaló que encontró presuntas irregularidades en dos contratos de malla vial, por un valor cercano a los 12.000 millones de pesos, en las localidades de Bosa y Santa Fe.

De acuerdo con la Personería, la Alcaldía de Santa Fe adjudicó un contrato por más de 6.107 millones de pesos en el que se encontraron “inconsistencias”. La Alcaldía había determinado, en un primer momento, “que uno de los ponentes no cumplía con la experiencia requerida” y por ende no pasaban los requisitos técnicos del contrato. Sin embargo, semanas después “la firma resultó habilitada con unas certificaciones expedidas por el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU)”, dijo el ente de control.



Al consultar con el IDU los número de los documentos que respaldan dicha certificación, “no corresponden a ninguna de las certificaciones aportadas en la licitación, es decir, el Instituto no elaboró esos documentos”, dice la Personería. Y añade que a pesar de la presunta falsedad la administración de Santa Fe adjudicó la licitación.



Por su parte, el alcalde local de Santa Fe, Gustavo Niño Furnieles, dijo que desde el pasado 29 de noviembre puso en conocimiento ante la Fiscalía General de la Nación la presunta irregularidad de la que habla la Personera.



En el caso de Bosa, la Personería denunció que para una obra de malla vial se les exigió a los proponentes haber sido constituidas mínimo cinco años antes sin ninguna justificación, entre otras posibles irregularidades.



"Con altas exigencias y otras solicitudes muy específicas, establecidas en los pliegos evitaron la pluralidad de oferentes en condiciones transparentes y objetivas, al punto que sólo quedó una firma habilitada. Incluso la empresa ganadora fue la única que no realizó observaciones a los pliegos. Algo similar ocurrió con la contratación de la firma interventora de la ejecución de la malla vial", dijo la Personería.



