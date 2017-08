Pico y placa completo por cuatro días por visita del Papa Francisco

La Administración Distrital pule detalles de la visita del papa Francisco, que será del 6 al 10 de septiembre. Para adecuar las instalaciones del parque Simón Bolívar, donde el día 7 de ese mes se realizará la misa campal, se decidió que el escenario será cerrado desde el 23 de agosto hasta, mínimo, el 8 de septiembre.



La decisión se toma para organizar las 33 zonas en las que se dividirá para acoger a los, mínimo, 600.000 feligreses que llegarán. Lo anterior implica instalar cerca de 180 unidades sanitarias y pantallas de gran formato, entre otros preparativos.

El alcalde Enrique Peñalosa, durante el lanzamiento de la campaña de bienvenida al pontífice, precisó el lunes que se invertirán 21.000 millones de pesos: 15.000 del Distrito y 6.000 del Gobierno Nacional.



“La ciudad ganará unos 180.000 millones de pesos durante la visita, por ocupación de hoteles y restaurantes, entre otros ingresos”, anticipó el mandatario, quien salió al paso de las críticas que algunos sectores han hecho sobre los gastos.



“Tenemos la obligación de invertir para hacer todo en orden y con seguridad para los bogotanos y visitantes, independientemente de lo religioso. Si no se invirtiera, ocurriría una tragedia”.



El alcalde agregó que el evento es una oportunidad invaluable para mostrar una cara amable de Bogotá frente al mundo, pues las actividades televisadas del sumo sacerdote llegarán a 160 millones de personas.

Vías y día especial

El 6 de septiembre, desde las 12 del mediodía hasta las 6 de la tarde, la calle 26 (incluidas estaciones de TransMilenio) se cerrará al tránsito para recibir al pontífice, que aterrizará en la base de Catam y recorrerá esa avenida en su papamóvil, saludando a la gente.



También se anunció que entre el 4 y el 8 de septiembre, la medida de pico y placa funcionará todo el día, desde las 6 de la mañana hasta las 7:30 de la noche.



Aunque no se ha decretado el día cívico para el 7 de septiembre, la Administración adelantó que es muy factible que se dé esa disposición, en cuyo caso los colegios oficiales y entidades distritales no tendrían actividades (quedaría a criterio de los privados si se suman o no a la jornada).

La Secretaría de Integración Social confirmó que 700 personas rehabilitadas del consumo de drogas (muchos exhabitantes del ‘Bronx’) compartirán con el prelado en la plaza de Bolívar, durante el encuentro con los jóvenes (en la mañana del 7 de septiembre).



A propósito, la campaña de comunicación presentada hace énfasis en el concepto ‘Aprendí’, inspirado en las enseñanzas de Francisco: “Aprendí que no necesito zapatos finos para caminar... Aprendí que el perdón es para todos, vale la pena entregarlo y comenzar de nuevo”. Con un video, vallas y cuñas musicales, estos mensajes serán difundidos entre los bogotanos en los próximos días.



