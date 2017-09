Este lunes empieza a regir el pico y placa todo el día en Bogotá

Entre las medidas que el Distrito, a través de la Secretaría de Movilidad, tomó con motivo de la visita del papa Francisco a Bogotá, está la del pico y placa todo el día para los carros particulares.



Es por esto que desde este lunes 4 hasta el viernes 8 de septiembre, la restricción vehicular comenzará a regir de 6 de la mañana a 7:30 de la noche, y no por horario, como ocurre normalmente.



Los ciudadanos que incumplan con la medida y transiten por la ciudad durante la restricción tendrán una multa de 15 salarios mínimos legales vigentes (368.900 pesos) y su vehículo se inmovilizará si está en una vía principal.

Por otro lado, para el caso de los taxistas, la Secretaría de Movilidad señaló que los días 6 y 7 de septiembre “no tendrán restricción de pico y placa todo el día, por lo que podrán prestar el servicio independientemente del último dígito de la matricula que tengan, únicamente en estos días”.



Además, el pico y placa para los vehículos de transporte especial –de cuatro pasajeros sin incluir el conductor– continúa operando normalmente los días 6 y 7 de septiembre.



Es decir, los carros cuyas matrículas terminan en 7 y 8 no pueden circular por la ciudad el día 6 de septiembre en el horario de 5:30 de la mañana a 9 de la noche. Aquellos cuyas placas finalizan en 9 y 0 no pueden hacerlo el jueves, 7 de septiembre, en el mismo horario. El resto de la semana la restricción también operará normalmente.



Así mismo, la restricción a vehículos de carga no tendrá ninguna modificación o limitación adicional.



La entidad recomienda a los ciudadanos que desean ingresar o salir en carro de la ciudad en esta semana que “programen sus viajes de acuerdo con los días en los que pueden movilizarse sin restricciones”.



