Camiones de carga tendrían pico y placa de seis horas en Bogotá

Debido a los altos niveles de contaminación ambiental que se registran en la ciudad, especialmente en el sector suroccidental, la Alcaldía Mayor de Bogotá estudia un proyecto de decreto para imponer pico y placa de hasta de seis horas a los camiones de carga que utilizan diésel.



Datos del 2014 de la Secretaría de Ambiente señalan que este tipo de vehículos arrojan el 40 por ciento del material particulado que emite el transporte.

Según el documento que conoció EL TIEMPO, los conductores de camiones de tres o más toneladas que circulen por Bogotá deberán tener un registro de autorregulación ambiental que certifique su compromiso con el medioambiente a la hora de conducir. A esto se suma el mantenimiento que deben tener estos carros para no emitir gases contaminantes.



“Los automotores que no cumplan con esta medida tendrían restricción vehicular de 5 de la mañana a 11 de la mañana de lunes a sábado”, reza el documento. Luego de ser firmado el decreto, empezaría a ser implementado desde el 1.° de julio del 2018.



El certificado de autorregulación lo expedirá la Secretaría Distrital de Ambiente y “los vehículos deberán portar en las vías de la ciudad los dispositivos o distintivos que las secretarías de Ambiente y de Movilidad definan para facilitar su identificación”.



Para el Distrito, una de las variables que ha demostrado que se pueden bajar los índices de contaminación tiene que ver con la forma como se maneja, por ejemplo: el conducir con aceleraciones fuertes y detenciones frecuentes y dramáticas genera mayores emisiones de gases contaminantes en comparación con un patrón menos agresivo.



“Unos buenos patrones de conducción representan un ahorro significativo debido al menor consumo de combustible, y los beneficios en costos, asociados al mantenimiento y accidentalidad, disminuyen”, señaló la Secretaría de Ambiente.

Uno de los parágrafos del documento se destaca al señalar que en caso de que los vehículos tengan aprobado el Programa de Autorregulación Ambiental y cambien de propietario, perderán su condición de autorregulados. Sin embargo, el nuevo dueño podrá optar por adelantar ante la Secretaría de Ambiente un nuevo trámite para la inclusión del vehículo en este programa.



Cifras de la Federación de Transportadores de Carga (Colfecar) indican que actualmente en el país circulan 409.000 camiones y en un día hábil en Bogotá ingresan y salen 28.000 de estos vehículos.



Juan Carlos Rodríguez, presidente ejecutivo de Colfecar, aseguró que hay que darle precisiones al proyecto de decreto, pues en él no se establecen ni se contemplan los vehículos que están matriculados fuera de Bogotá. “¿Se deben registrar todos los 409.000 camiones?, esa es una de las preguntas. Si el Distrito va a hacer esto, algunos vehículos no tienen las condiciones y lo que se va a generar es un caos a nivel nacional”, agregó el dirigente.



Los cálculos preliminares de algunas empresas del sector señalan que con la autorregulación el ahorro por cada camión en combustible y por mantenimiento preventivo es del 15 %.Y el Distrito actualmente está en mesas de concertación con los transportadores de carga.



Respecto a la matriz de carga, la más reciente encuesta de Movilidad (2015) muestra que el 73 % de los camiones que circulan dentro de la ciudad no están matriculados aquí y que en las vías capitalinas a diario se hacen 97.000 viajes de carga. Otras cifras de la encuesta reflejaron que el mayor corredor por donde ingresan este tipo de carros es la calle 13 con el 24 %, mientras que por allí sale el 23 % ; le sigue la calle 80, por donde el 19 % ingresa y el 24 % sale. Por la Autosur entra el 19 % y sale el 20 %, y en la Autonorte entra el 20 % y sale el 14 %. Estos corredores suman el 83 % del total de los flujos de camiones.



Aunque ya se ha hablado por parte de la Nación y del Distrito de una asociación público-privada (APP) para la ampliación de la Autonorte, no ha sucedido lo mismo con la calle 13, que hoy sigue deteriorada, pero recibiendo el mayor número de viajes.



BOGOTÁ