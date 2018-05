Esto es lo que esperan los alcaldes del próximo presidente

Por si a los candidatos que aspiran a la presidencia de la República les faltaran peticiones de toda índole, ahora los 32 alcaldes de las capitales del país acaban de entregarleslas suyas: 124 propuestas resumidas en 12 temas que la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales) les envió a los cinco aspirantes más opcionados y en donde básicamente piden más recursos, apoyo institucional y lucha contra la corrupción.



Ante la imposibilidad de reunirse con los candidatos, los 32 alcaldes solicitaron que se pronuncien en asuntos como salud, educación, seguridad ciudadana, paz y posconflicto, desarrollo económico, medioambiente, movilidad, gestión territorial, contratación, planeación, hacienda y migración.

El vocero en salud fue el alcalde de Ibagué, Guillermo Alfonso Jaramillo, quien pidió atención integral y humanitaria para todos los usuarios de cara a que es un derecho fundamental y se deben garantizar los recursos.



El reclamo también fue por la cantidad de plata que tienen que destinar de sus bolsillos los entes territoriales para cubrir la financiación de infraestructura y los suministros debido a que la nación no gira de forma equilibrada dinero para atención de los usuarios. De ahí que se les abra hueco fiscal que le correspondería cubrir al Gobierno Nacional.



Las peticiones de educación las lideró el alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, que no tuvo reparos en decir que los niños menores de 5 años son los más perjudicados porque para ellos no hay transferencias automáticas de recursos. Afirmó que lo fácil es hablar bonito pero que la realidad es otra, y por eso los alcaldes exigieron más recursos para atender con calidad a los estudiantes.



También advirtió que cada vez que hay una negociación con los maestros, el Gobierno Nacional se compromete pero las que pagan son las regiones. “No podemos seguir en esas posiciones tan alegres en las que el que negocia no es el que va a pagar lo que se acuerda”, dijo.



Asimismo consideran que el Instituto Penitenciario Inpec debe ser liquidado, que se deben construir cárceles para 80.000 condenados y rechazaron la excarcelación como medida para aflojar el hacinamiento porque está afectando la seguridad.

Frente a la lucha contra las organizaciones criminales, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, dijo que “a los bandidos hay que enfrentarlos (...) y cuando llega el Estado son cobardes”, pero insistió en que estas acciones deben ser integrales, es decir, no solo con cárceles sino inversión social en todas las comunidades del país.

Las peticiones de los alcaldes de capitales

Plata para garantizar atención en salud:

​Cofinanciación para cubrir a personas que no cumplen requisitos para el régimen subsidiado en salud pero tampoco tienen para cotizar. Liberar a las ciudades de la cofinanciación del aseguramiento subsidiado con recursos propios, para poder liberar recursos para mejorar la calidad.



Educación primera infancia y alimentos escolares:

Recursos para primera infancia, alimentación y calidad, para cumplir los acuerdos que hace el Gobierno Nacional con los maestros porque hoy afectan las finanzas de las ciudades. Alimentación escolar diaria, continua y en todo el calendario escolar a todos los estudiantes de colegios públicos.



Seguridad, convivencia y justicia:

Atacar toda la cadena delictiva, frenar la excarcelación, adicionar un artículo al Código Penal que aclare cuál es la dosis mínima para poder enfrentar el tráfico de drogas, articular las investigaciones para lograr penas mayores y programas de cultura ciudadana en el transporte público.



Desarrollo económico, tecnología e investigación:

​Priorizar recursos de regalías a proyectos innovadores de impacto interregional con coparticipación de alcaldías y gobernaciones. Creación de políticas de fomento para la apropiación tecnológica y del conocimiento global en los territorios. Reestructuración y modernización del Sena.



Gestión urbana y el catastro multipropósito:

​Priorizar la reglamentación por ley del catastro multipropósito, actualizar la norma de los catastros y dar herramientas para la gestión del predial unificado. Soluciones a la prestación de servicios públicos, principalmente saneamiento para mitigar problemas en ocupaciones irregulares.



Reformas y gastos:

​Analizar designación de competencias a las ciudades en relación con los recursos definidos. Correctivos urgentes para sanear, fortalecer y modernizar la estructura administrativa municipal.Revisar el impacto en el funcionamiento de las alcaldías de los límites que se han impuesto a los gastos de funcionamiento.



plata para migrantes:

Una política pública con estrategia, recursos, actividades y proyectos a corto, mediano y largo plazos para una atención adecuada a los migrantes. Implementar una red de atención básica de salud para migrantes y un mecanismo de atención para la falta de alimentación que afecta a esta población.



Reformas al ordenamiento urbano:

Reforma de normas de ordenamiento, para garantizar asuntos como la inclusión del componente de la paz en los POT. Convenio con el Ministerio de Cultura para que delegue competencias de aprobación de intervenciones en áreas de influencia de bienes de interés cultural nacional.



Paz y posconflicto, desplazamiento y retorno:

Definir el papel de las ciudades en la implementación del posconflicto, las responsabilidades y los recursos en atención a víctimas y excombatientes. Definir mecanismos de sostenibilidad de la etapa del posconflicto y el acuerdo de paz en el nuevo gobierno y herramientas para resocialización.



Gestión del riesgo de desastres:

​Sistemas de alertas tempranas en municipios para reducir vulnerabilidad de comunidad en zonas de alto riesgo; apoyar creación de fondos municipales de gestión del riesgo, emergencia y desastres, creación y estructuración de unidades locales de gestión del riesgo y banco de proyectos.



Movilidad: autoridades regionales de transporte:

​Acceso de ciudades capitales a ingresos por peajes existentes en sus periferias. Regulación para crear autoridades regionales o metropolitanas de transporte. Tarifa diferenciada de electricidad para recarga de vehículos y recarga pública y domiciliaria. Política nacional de ciclorrutas.



Medioambiente: incentivos para transporte limpio



Obligar por ley suministro de combustible de mejor calidad y brindar beneficios para modernización del transporte público. Exoneración de impuestos a vehículos cero emisiones e incentivar movilidad eléctrica. Estándares de emisión estrictos para motocicletas y vehículos.



Bogotá

@BogotaET