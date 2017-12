Personería pone lupa al relleno Doña Juana por incumplimientos

Ante los más de 30 presuntos incumplimientos que la Personería Distrital dice haber hallado en el relleno sanitario de Doña Juana en salubridad, medioambiente, gestión de residuos, estados financieros y con la comunidad, el Centro de Gerenciamiento de Residuos (CGR) le salió al paso a la funcionaria y dijo que ellos “sí están cumpliendo con el Mochuelo Alto y con el refuerzo del control de moscas y olores”.

Este martes, la personera, Carmen Teresa Castañeda Villamizar, denunció que no se controla totalmente la aparición de roedores, moscas y olores, tratamiento de lixiviados, residuos, gases, fumigación constante y aplicación de cal, y que desde hace varios años no cuentan con un permiso de vertimientos, que son arrojados al río Tunjuelo.



El CRG rechazó esa afirmación y en un comunicado desmintió a la personera al señalar que “ningún litro de lixiviados llega al río Tunjuelo sin su debido tratamiento”. Asimismo, dijo que los temas de incumplimiento en cupos en jardines infantiles, la construcción de este tipo de equipamientos o de alcantarillado, al que también se refirió la Personería, no son parte de la obligación contractual de CGR.



El operador dijo que muchas de las actividades que la Personería les atribuye “son responsabilidad de las autoridades distritales”.



Hace un par de semanas, la Uaesp lanzó un ultimátum a CGR por una tercera multa que está en proceso contra ese consorcio porque, al parecer, por el mal estado de las vías internas los camiones han retrasado su operación. Si se le llega a declarar el incumplimiento, el Distrito puede encargarse de la operación de Doña Juana.



BOGOTÁ