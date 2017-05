Uris y estaciones de Policía, el drama del hacinamiento

09 de mayo 2017 , 08:25 a.m.

Las condiciones higiénicas son deplorables. Muchos detenidos no tienen la posibilidad ni de ir al baño en condiciones de salubridad aceptables. Según la Personería de Bogotá esa es la radiografía de las Unidades de Reacción Inmediata (URIS) y de las estaciones de policía de Bogotá.

Este ente de control señaló que más de 160 personas detenidas, que deberían estar en cárceles de la Capital, se encuentran en las 11 Estaciones de Policía. “Duermen en el piso en pequeños espacios, algunos con colchonetas en pésimo estado”, dijo la personera de Bogotá Carmen Teresa Castañeda Villamizar.



El informe señala que en la URI de Puente Aranda hay 179 personas, en Kennedy 89, en Usaquén 7, Ciudad Bolívar 32 y en Engativá 60, en total hay 367 detenidos en promedio, cuando la capacidad de esos lugares no supera las 220 personas.



Castañeda dijo que esta situación de emergencia se debe a la operación reglamento del INPEC, quienes les cierran las puertas a las personas detenidas para que vayan a las cárceles de la ciudad desbordando la capacidad de las URI, lo que obliga a los agentes de policía a conducirlos a las Estaciones. Según Castañeda la Estación de Policía que alberga más detenidos son Barrios Unidos 48, San Cristóbal 28, Rafael Uribe Uribe 24, Suba 20, Chapinero 16 y Fontibón 12.



Uno de los casos dramáticos es la Estación de Santa Fe. Cuando tienen detenidos, los han tenido que mantener en un CAI Móvil, sin baño, hasta ocho personas, incluidas mujeres, durmiendo en un espacio de tres metros.

Según las inspección la mayoría de las estaciones de policía no cuentan con sala transitoria de retenidos, calabozos o celdas y menos tienen previsto que hayan unas para hombres y otras para mujeres, lo que atenta con la privacidad de las mismas.

Se detectó incluso que algunas estaciones no tienen camas sino un planchón de cemento o colchonetas tiradas en el piso en lamentables condiciones higiénicas.



También se denunció que estaciones como la de Usaquén están en pésimas condiciones en su infraestructura. “Hay amenaza de ruina”, dijo Castañeda y agregó que en Rafael Uribe Uribe hay fallas de estructura en las paredes de una celda y problemas con el cableado eléctrico.

Baños que dan asco

Según denuncia el informe los baños de las estaciones, las duchas y los baños se ven deteriorados y sucios. En Tunjuelito, por ejemplo, tienen un orinal improvisado y en algunas no hay nada previsto. En Barrios Unidos hay un baño para cerca de 50 personas.



Para completar, como los detenidos no están bajo el cuidado del Inpec, muchos no tienen alimento. También en una de las visitas se encontró una persona insulinodependiente y un paciente siquiátrico sin ninguna atención.



Tampoco hay la capacidad para separar a sindicados, condenados y capturados transitorios.



Finalmente, se encontró también, en algunos casos, falta de información judicial sobre el motivo por el cual están detenidas, lo que genera que haya retenidos sin establecer por qué orden judicial están privados de la libertad.



