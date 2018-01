Personería citó a diálogo entre motociclistas y el Distrito

La Personería de Bogotá, que logró este viernes en la tarde calmar los ánimos de los motociclistas que se oponen a la prohibición del parrillero hombre en las motos de 125 c. c. y más, convocó a una mesa de diálogo de representantes del gremio y el Distrito el próximo lunes.

Lo que no pudo evitar la entidad fue el ‘plan tortuga’ que protagonizaron unos tres mil motociclistas en corredores viales estratégicos en la mañana, el cual dejó al final del día la imposición de 216 comparendos y 94 motos inmovilizadas en los operativos realizados por la Policía de Tránsito. Según la Secretaría de Movilidad, el reporte indica 125 comparendos de bolígrafo, 19 con dispositivos móviles y 72 con cámaras del Centro de Gestión de Tránsito.



El gremio de las motos ha protestado desde que el alcalde Enrique Peñalosa anunció la imposición de la medida, tras comprobar el incremento de delitos cometidos con la utilización de este vehículo: entre el 2016 y el 2017 aumentaron de 3,3 a 5,7 por ciento.



Según el proyecto de decreto que se publicó el jueves en la noche, durante tres meses se prohibirá la circulación de motociclistas con parrillero hombre mayor de 14 años entre la calle 100 y la avenida Primero de Mayo y de la carrera 68 a los cerros orientales.



Y, aunque el alcalde ha insistido en que solo el 10 % de los motociclistas se verían afectados con la prohibición adoptada por medidas de seguridad, el gremio de los moteros se resiste a la medida. A los bloqueos que realizaron el miércoles en la noche se sumó este viernes un ‘plan tortuga’, el cual afectó nueve corredores viales estratégicos para la movilidad.



La jornada de los motociclistas comenzó pasadas las 6 de la mañana, cuando los bogotanos empezaron a sentir el efecto de los manifestantes que partieron en caravanas motorizadas desde distintos puntos de la ciudad. En principio andaban por un solo carril, pero luego realizaron estrategias de zigzagueo para paralizar el tránsito de vehículos y buses.



Con el paso de las horas, el alto flujo vehicular complicó la movilidad por la calle 80 hacia el oriente, de la calle 26 hacia el occidente, por la autopista Norte hacia el sur y la Autosur hacia el norte.



Uno de los puntos más congestionados fue la avenida El Dorado con Ciudad de Cali. Allí, la caravana de más de mil moteros que se dirigía al aeropuerto de la capital fue retenida por la Policía y el Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad), los cuales estaban evitando que se bloqueara este corredor, pues las afectaciones en la movilidad llevaron al bloqueo de la troncal de la calle 26 de TransMilenio.



Los articulados que transitaban por este punto hacia el occidente tuvieron que orillarse junto a las estaciones porque no había paso hacia el portal El Dorado, y los pasajeros que iban hacia la terminal aérea y debían llegar a sus vuelos se bajaron de los buses para caminar hacia el aeropuerto.



Luego comenzaron los enfrentamientos entre el Esmad y algunos de los motorizados, quienes denunciaron que fueron agredidos con bolas de pintura durante el ‘plan tortuga’. Algunos vehículos fueron inmovilizados en esta vía arteria, el punto más álgido de las manifestaciones. Después, los conductores dieron media vuelta y tomaron hacia el oriente de la capital.



Una jornada más pacífica se vivió para quienes salieron desde la calle 170 con autopista Norte, del portal de Suba y del centro comercial Centro Mayor. Estas manifestaciones contaron con el acompañamiento de la Policía de Tránsito, de la Secretaría de Movilidad, el Esmad y gestores de Convivencia del Distrito. “Yo vengo marchando desde la calle 80 con Caracas por la persecución que nos están haciendo, y tenemos derecho a seguir trabajando en este medio. Hay muchos que no robamos, sino que trabajamos y exigimos penas contundentes para los ladrones y reincidentes, no para los motociclistas”, comentó Diana Otálora.



Querían tomar la calle 19 al oriente y dirigirse al centro. Sin embargo, un grupo de motociclistas que transitaba por la carrera 30 decidió desviar a la altura de la calle 26, y allí fueron interceptados por la Policía y el Esmad, y sus vehículos fueron inmovilizados.



Esta situación generó choques entre los uniformados y los manifestantes, y al menos 20 motos fueron montadas en tres grúas estacionadas en la zona.

Prohibición será por tres meses

El proyecto de decreto, que fue publicado el viernes por la noche y podría ser firmado en cualquier momento después del domingo, contempla prohibir la circulación de motocicletas de 125 c. c. y más con parrillero hombre durante tres meses.



La medida se aplicaría las 24 horas del día, durante los siete días de la semana, y regiría solo en el sector de la ciudad comprendido entre la calle 100 y la avenida Primero de Mayo, de la carrera 68 hasta los cerros orientales.



La Secretaría de Seguridad dijo que se escogió ese sector para probar la medida porque allí se concentran el 40 por ciento de los delitos que se cometen con parrillero hombre en la ciudad. Son fundamentalmente las localidades de Chapinero, Teusaquillo, Barrios Unidos, Santa Fe, Mártires, Antonio Nariño y San Cristóbal. Allí se reúne el 15 por ciento de la población de la ciudad.

Los afectados con la protesta

No solo los pasajeros se los buses, también los taxistas y las personas que se movilizaban en vehículo particular resultaron afectados con el ‘plan tortuga’ de los motociclistas, el cual se duró toda la mañana.



“Me parece que hay otras formas de manifestarse en contra de una medida. Están afectando mucho la movilidad, y más en un sector tan caótico como lo es la Caracas”, señaló Óscar Pedraza, un taxista que transitaba por esta avenida en el momento en que un grupo de motociclistas recorría la zona.



Cristian Ovalle, por su parte, resultó afectado en el momento en que se dirigía a Galerías, en la localidad de Teusaquillo. “Venía desde la 127 con autopista Norte. Venía por la carrera 30 y cuando llegué al puente de la calle 26, e iba a realizar la oreja, me encontré con los motociclistas que estaban protestando. Yo no estaba participando en la jornada, pero un policía me quitó las llaves de mi moto y ahora dicen que me van a inmovilizar”, relató el ciudadano en medio de su consternación.



Hacia las 11 de la mañana, un grupo de motociclistas llegó a los alrededores de la plaza de Bolívar, pero se les negó el acceso. “Allí tenemos un evento importante, una congregación de más de 20.000 personas. Por ello no es conveniente que se reúnan allá, y les sugerimos que vayan al parque Simón Bolívar”, indicó en su momento el secretario de Movilidad, Juan Pablo Bocarejo.



Hacia el mediodía, solo una manifestación de 50 personas continuaba activa en la calle 26 con avenida Ciudad de Cali, pero luego sus participantes se dispersaron. En el resto de la ciudad, las actividades finalizaron hacia las 11.



En la tarde, los viajes en transporte público comenzaron en medio de la incertidumbre de los pasajeros por no saber si los motociclistas iban a volver a bloquear el sistema. Sin embargo, no se reportó ningún movimiento y el retorno se hizo en paz.



