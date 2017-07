El drama de una perrita de estrato 1 con la pata rota

Cojeando y con la pata derecha levantada del piso, como si le estuviera colgando, camina desde hace cuatro semanas Luna, una perrita pinscher de 8 meses que requiere una cirugía cuyo costo es de 1’200.000 pesos, dinero que no tiene su amo, Pedro Umbarila, una persona en situación de discapacidad de estrato uno.

El animal, que no pesa más de 2 kilos, quedó así por dar un mal salto desde la cama de su dueño, quien se moviliza en silla de ruedas desde hace 16 años como consecuencia de recibir un disparo en la espalda.



La pata rota, sin embargo, no le impide a la mascota darle lengüetazos a su dueño mientras lo acompaña en la fabricación de balones, la forma como Umbarila obtiene su sustento.



Luna siempre le saca una sonrisa a su dueño, quien trabaja desde la casa donde vive junto con su familia, en el barrio Villa Gloria, de la localidad de Ciudad Bolívar, suroccidente de Bogotá.



Luego del accidente trasladaron al animal a la veterinaria más cercana, la del barrio San Francisco. “Le acomodaron el huesito. Después nos mandaron a otro sitio para que le tomaran la radiografía. En eso se nos fueron 300.000 pesos. Tiene la pata fracturada y, además, toca hacerle una cirugía que cuesta 1’200.000 pesos”, contó.



Umbarila se comunicó con la línea de emergencias 123 para saber si desde el Distrito le podían ayudar con Luna. “Me tomaron los datos y me dijeron que después se comunicaban conmigo, pero no pasó nada”, señaló Umbarila.



EL TIEMPO consultó y encontró que allí no le pudieron ayudar porque solo está habilitada para brindar atención a los animales heridos que no tengan dueño, aunque lo que se busca es que el próximo año, en el Distrito se pueda ayudar a las mascotas que requieran atención veterinaria y cuyos amos sean de escasos recursos.



“Contamos con urgencias veterinarias para animales de la calle, y el próximo año esperamos hacer lo mismo con las personas de estrato uno”, informó Claudia Liliana Rodríguez, quien dirigirá el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal, cuyo inicio de operaciones en propiedad se prevé para agosto.



La entidad fue implementada por la alcaldía de Enrique Peñalosa y, aunque no cuenta con una planta propia, ha podido desarrollar algunos proyectos, como la creación de una plataforma para identificación de mascotas, Ciudadano de Cuatro Patas, en la cual se usan microchips.

Con las urgencias han atendido a más 300 animales de compañía, entre perros y gatos, y realizaron 125 visitas para atender denuncias por maltrato.



“Los animales de estrato uno que se atiendan tendrán que cubrir unos requisitos para ser auxiliados, como que hayan sido valorados, esterilizados e identificados con el microchip. Pero, sobre todo, que se descarte que se trató un caso de maltrato”, indicó Rodríguez.



Sin embargo, mientras esto sucede, a Pedro Umbarila y las personas como él solo les queda buscar sitios en donde les cobren menos para que sus mascotas reciban la atención veterinaria que requieren.



“Me pone muy triste verla así, con la patica. Ojalá alguna veterinaria o institución me pueda colaborar con la operación de la perrita, porque yo no cuento con los recursos”, concluyó.

Directora para el instituto

La médica veterinaria Claudia Liliana Rodríguez fue designada como la persona que se encargará de dirigir el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal, el cual se espera comience a funcionar a mediados del próximo mes. Para esta entidad, que, según Rodríguez, es la primera de este tipo en Latinoamérica, se asignarán 80.000 millones de pesos durante el cuatrienio, dinero con el cual se busca atender a los animales de las calles y a los de estratos 1 y 2, donde se estima que viven la mayor parte de los cerca de 1’200.000 mascotas que habría en la ciudad.



José David Rodríguez

Redactor Sección Bogotá

davrod@eltiempo.com

En Twitter @ashissino85