¿Es viable otorgar nacionalidad colombiana automática a venezolanos?

El alcalde de Bogotá Enrique Peñalosa propuso otorgar a todos los ciudadanos venezolanos que llegan a Colombia la nacionalidad colombiana de manera automática. ¿Qué tan viable es esta propuesta?



“Sería una decisión histórica que le diéramos nacionalidad colombiana automática a los venezolanos que llegan, es una decisión humanitaria, son nuestros hermanos, recibieron millones de colombianos en el pasado, es pensar en el futuro”, dijo Peñalosa.

Ronal Rodríguez, investigador del Observatorio de Venezuela U del Rosario, considera que es una medida apresurada y que la solución no es darles nacionalidad a todos sino regular la migración.



“La necesidad principal es regular a los venezolanos, pero se deben estudiar adecuadamente qué medidas se impulsarán para que no haya xenofobia ni criticas ante la población de bajos recursos o desplazados que puedan sentirse afectados por otorgar mayores beneficios a venezolanos”, dijo Rodríguez.



El investigador agrega que no se puede regularizar a todos los venezolanos “de la noche a la mañana”, pero sí otorgarles las garantías que necesitan. “Son procesos que llevan tiempo y que no se pueden hacer en el corto plazo. Es un proceso de pedagogía que tardaría más”.



Rodríguez advierte que sería un grave error que se haga por ciudades o de manera parcial porque es un tema nacional que no puede tomarse a favor de un sector o partido, para ello propone que la regularización se dé a través de una política pública y el consenso. “Es un tema nacional, un alcalde no podría estructurar eso”, puntualiza.



