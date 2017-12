22 canchas y un Cade forman parte de maratón de obras ya entregadas

Con cuatro canchas de pasto sintético en los barrios Berlín, Bilbao, Villas de Granada y El Carmelo y un Supercade en Engativá, el alcalde Enrique Peñalosa continúa entregando obras antes de que finalice el 2017.

Los centros deportivos que inauguró este lunes cuentan con una grama sintética, con cerramientos en mallas eslabonadas y contra impactos, sistemas de drenajes e instalaciones de malla de nailon e iluminación.



Estos escenarios estarán abiertos desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche en las dos localidades.



En lo que va del año se han entregado 22 canchas sintéticas con características y recomendaciones de la Fifa, en parques como Bosque San Carlos, Bosa Naranjos, parque recreodeportivo El Salitre PRD, Gaitán Cortés, Olaya Herrera, Tunal (3), Clarelandia, San Cristóbal y La Fragua, entre otros.



De acuerdo con el director del Instituto de Recreación y Deporte (IDRD), Orlando Molano, en enero del próximo año se entregarán otras 15 canchas adicionales; agregó que “estos espacios son un beneficio para los adultos, niños y jóvenes. Además, estas le cambian la vida al parque por el cúmulo de actividades deportivas que propician”.

En el caso del barrio Bilbao, no existían más parques en la zona.



Daniel Felipe Cáceres, un niño de 13 años que vive en este sector, estaba feliz de estrenar un sitio para practicar sus deportes favoritos. “Antes no se podía jugar en el terreno que había, uno se embarraba y se caía. Ahora nos gusta mucho la nueva cancha, esto es algo muy bonito para la comunidad, porque podemos aprender el fútbol de la mejor manera”.



En el barrio Villas de Granada se instaló una cancha que tendrá 77.000 usos aproximados al año y beneficiará a 368.821 personas. De igual forma, en el barrio El Carmelo, una cancha de fútbol 6 podrá ser usada aproximadamente 42.000 veces al año por 408.362 personas.



En total serán 100 las canchas sintéticas entregadas durante estos cuatro años de la actual administración.



El alcalde ratificó la importancia de este tipo de espacios, que ayudan a evitar que niños y jóvenes caigan en la drogadicción y la delincuencia y, además, permiten que la comunidad se integre más alrededor del deporte y la vida sana. “Esperamos que la gente quiera estar en los parques y no en los centros comerciales, que no tengan que refugiarse en estos, que el espacio de encuentro sea al aire libre” dijo el mandatario.

Por otro lado, este martes se inauguró el Supercade Engativá que beneficiara a 900.000 personas y atenderá más de 200 trámites de diversas entidades. Esta infraestructura cuenta con módulos de atención y orientación a víctimas del conflicto que lleguen a Bogotá y a la casa de justicia de la localidad.



Tiene un área de 1.462 metros cuadrados y su costo fue de 1.500 millones de pesos por obras de adecuación, interventoría y dotación. En total serán 13 entidades, entre empresas, institutos, secretarías distritales y entidades del orden nacional, que prestarán sus servicios en este espacio.



Para las personas que quieran acceder a este centro de servicios, este supercade se encuentra ubicado en transversal 113B n.° 66-54, en la zona central de la localidad. Las rutas de acceso son la avenida calle 63 y la avenida calle 72. Las paradas más cercanas del SITP son las rutas de Centro Engativá II, aproximadamente 13 rutas urbanas. Además, está a 20 minutos del portal Eldorado de TransMilenio. “Aquí se tendrá la posibilidad de que los ciudadanos pongan denuncios ante la Fiscalía e inspectores de Policía”, afirmó Peñalosa. El secretario general, Raúl Buitrago, dijo que “se quiere facilitar el relacionamiento de los ciudadanos con la Administración Distrital, por medio de un buen servicio al cliente”.



Durante el desarrollo de la inauguración, el alcalde informó que se seguirá ampliando la red de atención con la construcción de un nuevo supercade en Ciudad Bolívar, en la estación Manitas del TransMiCable.



REDACCIÓN BOGOTÁ

Twitter: @BogotáET