Relleno Doña Juana tiene más de 20 años de vida útil: Peñalosa

Doña Juana no tiene las horas contadas. Por las declaraciones del alcalde Enrique Peñalosa este martes, en el debate en la Comisión V de la Cámara, el polémico relleno sanitario y que cada hora recibe 274 toneladas de residuos puede operar, con ajustes, hasta el 2040.



Es más, dijo que si se compran o se expropian los predios aledaños la vida útil puede ir hasta el 2070.

Tras las declaraciones de Peñalosa, el citante al debate, el representante del partido Alianza Verde Inti Asprilla, dijo que el Alcalde quiere condenar al sur de la ciudad a 50 años más de basuras. Reconoció, sin embargo, que este tema de los residuos es un problema de la falta de voluntad política del Gobierno Nacional. En este sentido, le pidió al Alcalde que asuma el liderazgo para que se consolide un marco tarifario que permita pasar de los rellenos a las plantas de tratamiento de residuos.



El debate estuvo salpicado de puntillazos de lado y lado. Asprilla arrancó por decirle mentiroso al Alcalde, quien la semana pasada, en rueda de prensa, dejó entrever que esa familia recibió un multimillonario pago en medio de una indemnización. Luego, Asprilla radicó su declaración de renta. Dijo también que si la empresa Volvo construyera plantas de tratamiento, Peñalosa ya las hubiese instalado, en alusión a los buses de TransMilenio.



El Alcalde no se quedó callado y recordó de nuevo al auditorio que el Estado desembolsó miles de millones de pesos de indemnización por el impacto de Doña Juana a sus habitantes y que uno de los que ganó el pleito fue el abogado y político Guillermo Asprilla, padre de Inti, quien falleció en 2014, a quien le corresponderían $ 11.500 millones, dineros que habrían pasado a manos del heredero, planteó Peñalosa.



De otro lado, se habló de un posible paro para finales de septiembre, pero Peñalosa también fue claro en el debate al señalar que no va a permitir que se bloquee el ingreso de camiones al relleno, pues prevalece el interés general sobre el particular. De hecho, indicó que con la Corporación Autónoma Regional (CAR) se estudia la posibilidad de utilizar el relleno de Mondoñedo como sitio alterno de disposición.



Entre tanto, el director de la CAR, Néstor Franco, anunció que impondrá multas al Distrito por no realizar la readecuación de la zona de Doña Juana que se derrumbó en octubre de 2015, y que dejó expuestos 6.000 toneladas, lo que ocasionó la proliferación de moscas y otros vectores.



“(La situación) ha conllevado a que el operador disponga los residuos de manera desordenada en áreas que no estaban debidamente acondicionadas", dijo la CAR.



BOGOTÁ